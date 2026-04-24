قال عضو المجلس الإداري لأسطول “الصمود العالمي” لكسر الحصار على قطاع غزة المحامي فاتح وارول، إن أكثر من 500 جمعية ومنظمة مجتمع مدني في تركيا تدعم مبادرة الأسطول.

وخلال تصريحات لوارول في ميناء سيراكوزا الإيطالي، الذي وصلت إليه قوارب أسطول الصمود، استعدادًا لاستكمال إبحارها نحو غزة، في محاولة لكسر الحصار "الإسرائيلي" وإيصال مساعدات إنسانية.

قال وارول إن “الشعب التركي يشعر بعمق بألم غزة، ويتضامن مع الفلسطينيين فيها”، موضحًا أن أكثر من 500 جمعية ومنظمة مجتمع مدني في تركيا تدعم مبادرة “أسطول الصمود”، وفق ما أورده عربي 21 اليوم الجمعة.

وأشار إلى أن هذه الجمعيات والمنظمات تمثل ما يقارب 30 إلى 40 مليون شخص من أنصارها، لافتا إلى أن هذه الجمعيات والمنظمات التركية قدمت عدة ملايين من الدولارات كمساعدات مالية لمبادرة الأسطول.

ومساء الخميس، وصلت سفن “أسطول الصمود”، إلى ميناء سيراكوزا في جزيرة صقلية الإيطالية، بعد انطلاقها في 12 نيسان/ أبريل الجاري من برشلونة الإسبانية، متجهة إلى قطاع غزة.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ”أسطول الصمود العالمي”، بعد تجربة أيلول/ سبتمبر 2025، التي انتهت بهجوم "إسرائيلي" على القوارب في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها قبل البدء بترحيلهم.

