الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

فلسطين

مبادرة ثانية لأسطول الصمود لكسر الحصار على غزة
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

مبادرة ثانية لأسطول الصمود لكسر الحصار على غزة

2026-04-24 17:03
13

قال عضو المجلس الإداري لأسطول “الصمود العالمي” لكسر الحصار على قطاع غزة المحامي فاتح وارول، إن أكثر من 500 جمعية ومنظمة مجتمع مدني في تركيا تدعم مبادرة الأسطول.

وخلال تصريحات لوارول في ميناء سيراكوزا الإيطالي، الذي وصلت إليه قوارب أسطول الصمود، استعدادًا لاستكمال إبحارها نحو غزة، في محاولة لكسر الحصار "الإسرائيلي" وإيصال مساعدات إنسانية.

قال وارول إن “الشعب التركي يشعر بعمق بألم غزة، ويتضامن مع الفلسطينيين فيها”، موضحًا أن أكثر من 500 جمعية ومنظمة مجتمع مدني في تركيا تدعم مبادرة “أسطول الصمود”، وفق ما أورده عربي 21 اليوم الجمعة.

وأشار إلى أن هذه الجمعيات والمنظمات تمثل ما يقارب 30 إلى 40 مليون شخص من أنصارها، لافتا إلى أن هذه الجمعيات والمنظمات التركية قدمت عدة ملايين من الدولارات كمساعدات مالية لمبادرة الأسطول.

ومساء الخميس، وصلت سفن “أسطول الصمود”، إلى ميناء سيراكوزا في جزيرة صقلية الإيطالية، بعد انطلاقها في 12 نيسان/ أبريل الجاري من برشلونة الإسبانية، متجهة إلى قطاع غزة.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ”أسطول الصمود العالمي”، بعد تجربة أيلول/ سبتمبر 2025، التي انتهت بهجوم "إسرائيلي" على القوارب في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها قبل البدء بترحيلهم.

الكلمات المفتاحية
قطاع غزة أسطول الصمود
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة