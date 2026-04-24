كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
المقال التالي زاخاروفا تنتقد ازدواجية معايير تل أبيب تجاه حظر الانتشار النووي

لبنان

الشيخ ماهر حمود: نحن مع إيران لأنها في خندق الحقّ ضدّ أميركا
الشيخ ماهر حمود: نحن مع إيران لأنها في خندق الحقّ ضدّ أميركا

2026-04-24 17:44
38

قال رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود في موقفه السياسي الاسبوعي: "إننا مع إيران والمقاومة لا لأن قائدا منهم جميل الشكل أو صاحب كاريزما أو يملك المال، بل لأنهم في خندق الحق: مع فلسطين، وضد أميركا وإجرامها، ومع الشعوب المستضعفة".

أضاف: "ثمة تحسن نسبي في الموقف الرسمي اللبناني، إذ رفضت فكرة التفاوض المباشر مع العدو التي روجت لها قنوات صهيونية، ومنعت المصافحة بين السفيرة اللبنانية و"الإسرائيلي"، وحصر الحديث بالانسحاب وإعادة الإعمار وإعادة الأسرى. وهذا التحسن له عدة أسباب منها: انتصار إيران أو صمودها في المواجهة وفشل أكاذيب ترامب حول تدمير النووي الإيراني، والموقف السعودي الرافض للتنازلات المجانية وتلويحه بتغيير الحكومة اللبنانية".

وزارة الصحة: 2491 شهيدًا و7719 جريحًا جراء العدوان "الإسرائيلي" منذ 2 آذار
البقاع ودّع الشهيد أحمد درة "صلاح"
