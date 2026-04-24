قال رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود في موقفه السياسي الاسبوعي: "إننا مع إيران والمقاومة لا لأن قائدا منهم جميل الشكل أو صاحب كاريزما أو يملك المال، بل لأنهم في خندق الحق: مع فلسطين، وضد أميركا وإجرامها، ومع الشعوب المستضعفة".

أضاف: "ثمة تحسن نسبي في الموقف الرسمي اللبناني، إذ رفضت فكرة التفاوض المباشر مع العدو التي روجت لها قنوات صهيونية، ومنعت المصافحة بين السفيرة اللبنانية و"الإسرائيلي"، وحصر الحديث بالانسحاب وإعادة الإعمار وإعادة الأسرى. وهذا التحسن له عدة أسباب منها: انتصار إيران أو صمودها في المواجهة وفشل أكاذيب ترامب حول تدمير النووي الإيراني، والموقف السعودي الرافض للتنازلات المجانية وتلويحه بتغيير الحكومة اللبنانية".

الكلمات المفتاحية