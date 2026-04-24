انتقدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ازدواجية المعايير "الإسرائيلية" تجاه حظر الانتشار النووي، مشيرة إلى تجاهلها معاهدة عدم الانتشار الدولية واتهامها إيران بذلك.

وقالت: "تم ضرب إيران في المقام الأول لصالح "إسرائيل"، الدولة التي تجاهلت تاريخيًا معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لكنها تجرؤ على توجيه الاتهامات بذلك لدول أخرى".

وكانت زاخاروفا قد انتقدت رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو الذي شبه التهديد الإيراني بـ"هولوكوست جديد"، وقال إن هذا الخطاب ينطوي على "تحريف الوقائع التاريخية وتدنيس ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية".

