כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

البقاع ودّع الشهيد أحمد درة "صلاح"
البقاع ودّع الشهيد أحمد درة "صلاح"

2026-04-24 18:11
 ريّا: دماء الشهداء ترسم ملامح المرحلة ولن نقبل باتفاقات الذل
61

في موكبٍ مهيب عكس وفاء بيئة المقاومة لخيار الجهاد شيّع حزب الله وأهالي بلدة يونين البقاعية الشهيد المجاهد أحمد سعد الله درة (صلاح)، الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبة.

انطلقت مسيرة التشييع من أمام حسينية الإمام علي (عليه السلام)، حيث سار المشيعون خلف نعش الشهيد الذي لُفَّ براية المقاومة، محمولًا على أكتاف رفاق الدرب وسط صيحات "لبيك يا حسين" والهتافات المنددة بالعدوان الصهيوني. 

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر فضيلة الشيخ صالح زغيب، ليُوارى الشهيد بعدها في الثرى في روضة البلدة إلى جانب من سبقه من الشهداء.

وتخلل مراسم التشييع كلمة لمسؤول العلاقات في حزب الله بمنطقة البقاع، الحاج أحمد ريّا، أكد فيها "أن قوافل الشهداء، لا سيما القادة منهم كالسيد الولي علي الخامنئي وسيد الأمة السيد حسن نصر الله، تمنح الأمة قوةً وعزيمةً لا تلين".

وشدّد ريّا على الثوابت السياسية للمقاومة في هذه المرحلة، قائلًا: "نحن أمةٌ تأبى الانكسار، وانطلاقًا من النهج الحسيني الرافض للذل، نؤكد أن المقاومة وبيئتها وعوائل شهدائها لن يقبلوا بأي اتفاقات تفرض الخضوع أو تنتقص من كرامة هذه الأمة أمام العدو الصهيوني". 

وختم ريّا مشددًا على أن "دماء شهدائنا وسواعد مجاهدينا ومقاومتنا هي الوحيدة التي نعتمدها لرسم مستقبلنا واتفاقاتنا".
 

