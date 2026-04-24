كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عراقجي يبدأ مساء اليوم جولة إقليمية تشمل باكستان وسلطنة عُمان وروسيا
2026-04-24 18:44
أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن وزير خارجية عباس عراقجي سيقوم مساء اليوم الجمعة 24 نيسان/أبريل 2026، جولة إقليمية يزور خلالها كلًا من: باكستان وسلطنة عمان وروسيا.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) الإيرانية الرسمية أن جولة الوزير عراقجي تهدف إلى إجراء مشاورات ثنائية، ومناقشات ومحادثات حول التطورات الراهنة في المنطقة، فضلًا عن آخر مستجدات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران.

وكان عراقجي قد أكد في تصريح سابق عبر منصة "إكس"، أن الميدان والدبلوماسية يسيران ضمن جبهة واحدة، موضحًا أن "فشل الهجمات الإرهابية للكيان "الإسرائيلي" يتجلى بوضوح من خلال طبيعة أداء مؤسسات الحكم في إيران، التي تواصل مسارها بشكل منسجم وهادف ومنضبط".

وأضاف: "إن الميدان والدبلوماسية هما جبهتان متكاملتان تمامًا في خضم حرب واحدة، مؤكدا أن الشعب الإيراني اليوم أكثر تلاحمًا واتحادًا من أي وقت مضى".

