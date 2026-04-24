كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الجيش الإيراني: طريق النصر أغلى من الحياة ... سنجعل المعتدي يندم
الجيش الإيراني: طريق النصر أغلى من الحياة ... سنجعل المعتدي يندم

2026-04-24 18:53
أكد القائد العام للجيش الايراني اللواء أمير حاتمي، أن طريق النصر لإيران، أغلى من الحياة، وهو النصر عبر طريق المقاومة، وسنجعل المعتدي المجرم يندم من خلال إتباعنا القائد العام للقوات المسلحة.

وخلال منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال حاتمي: "كلنا إيرانيون ومسلمون ثوريون، وبوحدة الأمة والقوات المسلحة وفروع الدولة الثلاثة، وبطاعة قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة".

وفي السياق نفسه، قال قائد فيلق "محمد رسول الله (ص) التابع لحرس الثورة الإسلامية في طهران الكبرى العميد حسن حسن زاده: "نحن على أهبة الاستعداد وبقوة لتوجيه ضربات أشد للعدو في حال ارتكابه أي خطأ".

وأضاف العميد حسن زاده: "هذا الوضع الأمني أغضب أميركا والكيان الصهيوني بحيث قررا استهداف نقاط التفتيش، وسقط منا شهداء، إلا أن هذا العمل العدائي لم يزعزع أمن طهران، بل ازدادت السيطرة عليها قوةً بفضل وجود قوات التعبئة".

ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
