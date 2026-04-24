أكد القائد العام للجيش الايراني اللواء أمير حاتمي، أن طريق النصر لإيران، أغلى من الحياة، وهو النصر عبر طريق المقاومة، وسنجعل المعتدي المجرم يندم من خلال إتباعنا القائد العام للقوات المسلحة.

وخلال منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال حاتمي: "كلنا إيرانيون ومسلمون ثوريون، وبوحدة الأمة والقوات المسلحة وفروع الدولة الثلاثة، وبطاعة قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة".

وفي السياق نفسه، قال قائد فيلق "محمد رسول الله (ص) التابع لحرس الثورة الإسلامية في طهران الكبرى العميد حسن حسن زاده: "نحن على أهبة الاستعداد وبقوة لتوجيه ضربات أشد للعدو في حال ارتكابه أي خطأ".

وأضاف العميد حسن زاده: "هذا الوضع الأمني أغضب أميركا والكيان الصهيوني بحيث قررا استهداف نقاط التفتيش، وسقط منا شهداء، إلا أن هذا العمل العدائي لم يزعزع أمن طهران، بل ازدادت السيطرة عليها قوةً بفضل وجود قوات التعبئة".

