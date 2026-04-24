كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

ثلثا الأميركيين يرون الحرب على إيران غير مبررة
ثلثا الأميركيين يرون الحرب على إيران غير مبررة

2026-04-24 19:29
خلُص استطلاع للرأي أجرته كلية الحقوق بجامعة ماركيت الأميركية إلى أن أكثر من 60% من الأميركيين يرون أنه لم تكن لدى واشنطن أي دوافع تبرر الحرب على إيران.

وجاء في نتائج الاستطلاع: "بشكل عام، لا يعتقد الجمهور أن هناك أسبابًا كافية لبدء الحرب حيث يعتقد 63% أنه لم تكن هناك أسباب كافية، بينما يعتقد 36% أن هناك أسبابًا كافية".

وفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن 75% من الأميركيين يوافقون على ضرورة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية في إيران. في المقابل، يعتقد 21% فقط من المشاركين أن الولايات المتحدة حققت أهدافها في النزاع، في حين لا يوافق 78% على ذلك.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 39% فقط من الأميركيين ينظرون إلى الولايات المتحدة كقوة تساهم في الاستقرار في العالم، بينما يعتقد أكثر 60% أن البلاد تثير عدم الاستقرار.

