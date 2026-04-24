خلُص استطلاع للرأي أجرته كلية الحقوق بجامعة ماركيت الأميركية إلى أن أكثر من 60% من الأميركيين يرون أنه لم تكن لدى واشنطن أي دوافع تبرر الحرب على إيران.

وجاء في نتائج الاستطلاع: "بشكل عام، لا يعتقد الجمهور أن هناك أسبابًا كافية لبدء الحرب حيث يعتقد 63% أنه لم تكن هناك أسباب كافية، بينما يعتقد 36% أن هناك أسبابًا كافية".

وفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن 75% من الأميركيين يوافقون على ضرورة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية في إيران. في المقابل، يعتقد 21% فقط من المشاركين أن الولايات المتحدة حققت أهدافها في النزاع، في حين لا يوافق 78% على ذلك.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 39% فقط من الأميركيين ينظرون إلى الولايات المتحدة كقوة تساهم في الاستقرار في العالم، بينما يعتقد أكثر 60% أن البلاد تثير عدم الاستقرار.

