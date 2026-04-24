أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي، أن صوت عظام أميركا المحطمة سيصل إلى مسامع العالم، بقوة أبناء إيران وصفوف الشعب المتفاني.

وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشار رضائي إلى أن "إيران موحدة، متحدة، وبصوت واحد؛ بينما أميركا مرتبكة وترتكب أخطاءً استراتيجية متواصلة، بقوة أبناء إيران المحاربين وصفوف الشعب المتفاني، سيصل صوت عظام أميركا المحطمة إلى مسامع العالم من الخليج الفارسي وبحر عُمان".

وفي السياق نفسه، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يعقوب رضا زاده إن العدو الأميركي الصهيوني تلقى هزيمة شديدة في الميدان العسكري، ولذلك يحاول هذه الأيام تحقيق أهدافه الخبيثة عبر "الحرب الناعمة".

وتابع: "يُعدّ إثارة الخلاف بين الرأي العام داخل البلاد من أهم أولويات الأعداء في هذه الحرب الناعمة".

وشدد رضا زاده على أن الوحدة والتضامن والتماسك بين جميع المسؤولين على مختلف المستويات وبين الشعب، قد أغضبت العدو وأوصلته إلى حالة من العجز والإحباط.

بدوره كتب قائد قوة "القدس" في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني في منشور له يقول: إن السند الحقيقي لجبهة المقاومة والمقاتلين بلا حدود في الحرب ضد العدو الأميركي الصهيوني، يتمثل في وحدة الشارع وانسجام المسؤولين الذين ينادون بصوت واحد: نحن جميعًا "إيرانيون" و"ثوريون". وبفضل الوحدة الصلبة بين الشعب والدولة، والطاعة الكاملة لقائد الثورة الإسلامية، سنجعل المعتدي المجرم يندم على أفعاله.

وأضاف العميد قاآني: إله واحد، قائد واحد، شعب واحد، طريق واحد؛ وهو طريق النصر لإيران الاعز من الروح.



وكان رؤساء السلطات الثلاث، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي، قد اصدروا الليلة الماضية مدونات منفصلة بنص مشترك تاكيدًا على الوحدة بين المسؤولين، في الرد على تخرصات ترامب بوجود خلاف بين المسؤولين الايرانيين حول القضايا الاخيرة.

