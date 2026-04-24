كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
المقال التالي مشاهد من عملية استهداف آلية هندسيّة للعدو "الإسرائيلي" في بلدة بنت جبيل بمحلّقة انقضا

إيران: أميركا تلقت هزيمة شديدة في الميدان العسكري
2026-04-24 20:40
48

أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي، أن صوت عظام أميركا المحطمة سيصل إلى مسامع العالم، بقوة أبناء إيران وصفوف الشعب المتفاني.

وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشار رضائي إلى أن "إيران موحدة، متحدة، وبصوت واحد؛ بينما أميركا مرتبكة وترتكب أخطاءً استراتيجية متواصلة، بقوة أبناء إيران المحاربين وصفوف الشعب المتفاني، سيصل صوت عظام أميركا المحطمة إلى مسامع العالم من الخليج الفارسي وبحر عُمان".

وفي السياق نفسه، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يعقوب رضا زاده إن العدو الأميركي الصهيوني تلقى هزيمة شديدة في الميدان العسكري، ولذلك يحاول هذه الأيام تحقيق أهدافه الخبيثة عبر "الحرب الناعمة".

وتابع: "يُعدّ إثارة الخلاف بين الرأي العام داخل البلاد من أهم أولويات الأعداء في هذه الحرب الناعمة".

وشدد رضا زاده على أن الوحدة والتضامن والتماسك بين جميع المسؤولين على مختلف المستويات وبين الشعب، قد أغضبت العدو وأوصلته إلى حالة من العجز والإحباط.

بدوره كتب قائد قوة "القدس" في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني في منشور له يقول: إن السند الحقيقي لجبهة المقاومة والمقاتلين بلا حدود في الحرب ضد العدو الأميركي الصهيوني، يتمثل في وحدة الشارع وانسجام المسؤولين الذين ينادون بصوت واحد: نحن جميعًا "إيرانيون" و"ثوريون". وبفضل الوحدة الصلبة بين الشعب والدولة، والطاعة الكاملة لقائد الثورة الإسلامية، سنجعل المعتدي المجرم يندم على أفعاله.

وأضاف العميد قاآني: إله واحد، قائد واحد، شعب واحد، طريق واحد؛ وهو طريق النصر لإيران الاعز من الروح.


وكان رؤساء السلطات الثلاث، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي، قد اصدروا الليلة الماضية مدونات منفصلة بنص مشترك تاكيدًا على الوحدة بين المسؤولين، في الرد على تخرصات ترامب بوجود خلاف بين المسؤولين الايرانيين حول القضايا الاخيرة.

إيران منذ ساعة
خطيب جمعة طهران: سنجعل المعتدي يندم من خلال وحدة راسخة بين الشعب والحكومة
خطيب جمعة طهران: سنجعل المعتدي يندم من خلال وحدة راسخة بين الشعب والحكومة
إيران منذ ساعة
الجيش الإيراني: طريق النصر أغلى من الحياة ... سنجعل المعتدي يندم
الجيش الإيراني: طريق النصر أغلى من الحياة ... سنجعل المعتدي يندم
إيران منذ ساعتين
عراقجي يبدأ مساء اليوم جولة إقليمية تشمل باكستان وسلطنة عُمان وروسيا
عراقجي يبدأ مساء اليوم جولة إقليمية تشمل باكستان وسلطنة عُمان وروسيا
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
إيران: أميركا تلقت هزيمة شديدة في الميدان العسكري
إيران: أميركا تلقت هزيمة شديدة في الميدان العسكري
إيران منذ ساعة
خطيب جمعة طهران: سنجعل المعتدي يندم من خلال وحدة راسخة بين الشعب والحكومة
خطيب جمعة طهران: سنجعل المعتدي يندم من خلال وحدة راسخة بين الشعب والحكومة
إيران منذ ساعة
ثلثا الأميركيين يرون الحرب على إيران غير مبررة
ثلثا الأميركيين يرون الحرب على إيران غير مبررة
عربي ودولي منذ ساعتين
"فورين بوليسي": زمام المبادرة في يد إيران
عربي ودولي منذ ساعتين
