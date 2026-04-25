الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

لبنان

الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 24-04-2026
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 24-04-2026

2026-04-25 00:42
62

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 24/04/2026، 5 بيانات عسكرية وفقًا للآتي: 

1- الساعة 13:00 ردًا على الاعتداء على المدنيّين في بلدة تولين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

2- الساعة 13:00 ردًا على الإغارة على بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة آليّة عسكريّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

3- الساعة 14:10 ردًا على استباحة العدو الأجواء اللبنانيّة، أسقط مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ من نوع "هرمز 450 - زیك" في أجواء منطقة صور - الحوش بصاروخ أرض جو.

4- الساعة 14:30 ردًا على هدم البيوت في قرى جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة ناقلة جند مدرّعة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رامية بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

5- الساعة 18:30 ردًا على استهداف سيّارة على طريق شوكين في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند مدخل بلدة القنطرة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله العصف المأكول
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 24-04-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 24-04-2026
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة