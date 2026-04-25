دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 24/04/2026، 5 بيانات عسكرية وفقًا للآتي:

1- الساعة 13:00 ردًا على الاعتداء على المدنيّين في بلدة تولين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

2- الساعة 13:00 ردًا على الإغارة على بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة آليّة عسكريّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

3- الساعة 14:10 ردًا على استباحة العدو الأجواء اللبنانيّة، أسقط مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ من نوع "هرمز 450 - زیك" في أجواء منطقة صور - الحوش بصاروخ أرض جو.

4- الساعة 14:30 ردًا على هدم البيوت في قرى جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة ناقلة جند مدرّعة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رامية بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

5- الساعة 18:30 ردًا على استهداف سيّارة على طريق شوكين في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند مدخل بلدة القنطرة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

الكلمات المفتاحية