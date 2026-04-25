في اليوم الـ198 من اتفاق وقف الحرب، واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم السبت (25 نيسان/ أبريل 2026)، خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

وفي تطور جديد، أعلنت مصادر طبية استشهاد 13 فلسطينيًا وإصابة آخرين في غارات "إسرائيلية" على مناطق خارج انتشار الجيش "الإسرائيلي" في القطاع خلال 24 ساعة.

كما استشهد ثمانية مواطنين وأصيب عشرة، بينهم عناصر شرطة، باستهداف مركبة شرطية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر محلية بأن مسيّرة "إسرائيلية" استهدفت مركبة الشرطة بعد تدخلها لفض نزاع بين عائلتين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

كذلك، استشهدت أم وطفلاها جراء قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف منزلًا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزّة.

أيضًا، استشهد عنصران من الشرطة الفلسطينية وأصيب ثلاثة إثر قصف "إسرائيلي" استهدفهم في حي النصر شمال مدينة غزّة.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية في غزّة استهداف مسيّرة "إسرائيلية" دورية للشرطة قرب مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزّة، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وبلغ عدد ضحايا الشرطة منذ بدء وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 31 شهيدًا وعشرات المصابين من الضباط والعناصر.

وفجر اليوم السبت، أصيب فلسطيني بنيران زوارق حربية "إسرائيلية" قبالة شاطئ بحر مدينة غزّة.

كما فجر الجيش "الإسرائيلي" فجر اليوم منازل شرقي مدينتي خان يونس وغزّة.

وفي سياق منفصل، يواصل الجيش "الإسرائيلي" إغلاق معبر رفح على الحدود مع مصر لليوم الثاني بداعي الإجازة الأسبوعية بعد يوم واحد من عمل المعبر.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 809، إضافة إلى 2,267 مصابًا، بينما تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من انتشال جثامين 761 شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في تقريرها إنّ عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من أكتوبر 2023 بلغ 72,585، والمصابين 172,370.

