فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم السبت لاستقبال نحو مليون و30 ألف مواطن فلسطيني لانتخاب ممثليهم في 183 هيئة محلية.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية رامي الحمد الله، إن يوم الاقتراع يعد يوما عظيما رغم ما يحيط به من تحديات وصعوبات، مشيراً إلى انطلاق العملية الانتخابية عند الساعة السابعة صباحا وافتتاح جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 421 مركزا، بما فيها مركز دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضح الحمد الله أن الانتخابات تسير حتى اللحظة بهدوء وانتظام، معتبرا ذلك إنجازا مهما في ظل الظروف الراهنة، وأضاف أن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية ودير البلح يجسد وحدة الوطن، ويؤكد أن فلسطين وحدة جغرافية واحدة، لافتا إلى أن لجنة الانتخابات تعد المرجعية لكافة الهيئات المحلية المشاركة في هذه الانتخابات .

وبيّن أن نحو 11 ألف موظف من طواقم اللجنة يشرفون على إدارة العملية الانتخابية في الضفة ودير البلح، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سيرها بسلاسة، بما في ذلك اعتماد مراقبين دوليين، ووجود 6500 وكيل قائمة وأفراد، إلى جانب 850 صحفيا معتمدا، وآلاف الصحفيين المحليين الذين يواكبون مجريات الانتخابات.

وأشار الحمد الله إلى أن الانتخابات واجهت تحديات كبيرة، أبرزها الظروف الأمنية والسياسية، وتداعيات الحرب على قطاع غزة وإيران التي ألقت بظلالها على فلسطين، إضافة إلى تطبيق النظام الانتخابي الجديد لأول مرة يكون في يوم واحد، والذي يجمع بين القائمة النسبية المفتوحة والقائمة الفردية.

وأكد أن لجنة الانتخابات تمكنت من تجاوز هذه التحديات، معربا عن أمله في استمرار العملية الانتخابية على أكمل وجه، على أن يتم إعلان النتائج ظهر يوم غد الأحد، موضحا أن المستوى السياسي الفلسطيني ولجنة الانتخابات تواصلا مع عدد من الدول المؤثرة، لضمان إجراء الانتخابات بأفضل صورة ممكنة.

ويدلي الناخبون بأصواتهم في 491 مركزاً تضم 1922 محطة اقتراع، وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.

وتشتمل الانتخابات 90 مجلساً بلدياً، من بينها بلدية دير البلح، تتنافس فيها 321 قائمة انتخابية تضم 3773 مرشحاً، إضافة إلى 93 مجلساً قروياً يتنافس على مقاعدها 1358 مرشحاً.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الانتخابات المركزية مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق اليوم السبت، لإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بمجريات العملية الانتخابية والرد على استفسارات الصحفيين، كما ستعلن اللجنة على مدار يوم الاقتراع، - كل ثلاث ساعات- نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية.

وتُجرى انتخابات الهيئات المحلية لعام 2026 وفقاً لقانون الانتخابات الجديد الصادر في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، والذي حدد نظامين انتخابيين مختلفين؛ هما نظام التمثيل النسبي (القائمة المفتوحة) للمجالس البلدية، ونظام الأغلبية (الترشح الفردي) للمجالس القروية.

وتتمّ عملية الاقتراع في المجالس البلدية عبر وضع إشارة (صح) داخل المربع الواقع إلى يمين قائمة انتخابية واحدة فقط، ومن ثم اختيار خمسة مرشحين أو مرشحات من القائمة ذاتها. أما في المجالس القروية، فيقوم الناخب باختيار خمسة مرشحين ومرشحات من بين الأسماء الظاهرة في ورقة الاقتراع.

وفيما يتعلق بعملية الفرز، ستتم عملية فرز وعد الأصوات داخل محطات الاقتراع نفسها، بحضور من يرغب من المراقبين ووكلاء القوائم الانتخابية والصحفيين، على أن توثق النتائج في محضر الفرز الذي يُعلق على باب المحطة، ومن ثم تبدأ عملية تجميع الأصوات الواردة من كافة المراكز في مركز إدخال البيانات المركزي.

وحول النتائج النهائية، ستعقد لجنة الانتخابات المركزية يوم غد الأحد مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج الانتخابات المحلية 2026، بما يشمل عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة وأسماء الفائزين في كل هيئة محلية، إلى جانب نسب المشاركة النهائية على مستوى الهيئات كافة، علماً أن هذه النتائج تكون قابلة للطعن لدى محكمة الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ إعلانها.

الكلمات المفتاحية