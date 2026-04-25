انطلقت اليوم السبت في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة أول انتخابات محلية بلدية، بعد توقف دام عشرين عاما متتالية .

وبدأ المواطنون بالتوافد على مراكز الاقتراع المنتشرة في كافة أرجاء المدينة حيث يقدر عدد من يحق لهم الانتخاب 70 ألف مواطن.

وحددت لجنة الانتخابات 12 موقعًا منتشرة في المناطق الرئيسية وبالقرب من التجمعات السكنية في دير البلح، لتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين، ومن أجل تصويت أكبر عدد منهم في الانتخابات.

ويتنافس خلال العملية الانتخابية أربع قوائم انتخابية وهي قائمة السلام والبناء، ودير البلح تجمعنا، ومستقبل دير البلح وقائمة نهضة دير البلح، وتضم كل قائمة انتخابية 15 مرشحًا بينهم أربع سيدات على الأقل، وسيتم انتخاب رئيس البلدية من بينهم.

يذكر أن آخر انتخابات جرت في قطاع غزة كانت عام 2006، ولم تجر بعد ذلك أي انتخابات، بسبب الأوضاع القائمة منذ ذلك الحين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت مبنى بلدية دير البلح في شهر ديسمبر كانون الأول 2024 ودمرت المبنى بالكامل، واستشهد حينها رئيس البلدية، وعدد من أعضائها.

الكلمات المفتاحية