كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

خبراء ملاحيون يشككون في شرعية الحصار الأميركي لمضيق هرمز
خبراء ملاحيون يشككون في شرعية الحصار الأميركي لمضيق هرمز

2026-04-25 13:38
قال الأمين العام للرابطة الكورية للملاحة القطبية تشوي سو بوم إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة إثبات شرعية الحصار الذي فرضته على مضيق هرمز.   

وأضاف : "وفقًا للمعايير القانونية التي تنظم الحصار البحري فإن المتطلبات الأساسية هي الإخطار المسبق والفعالية والتطبيق غير المتحيز والاعتبار المناسب للمسائل الإنسانية. وبالتالي، فإن شرعية الحصار أحادي الجانب للموانئ الإيرانية لا تزال موضع شك كبير". 


وأشار إلى أن الحصارات البحرية تعتبر عادةً جزءًا من نزاع عسكري في البحر، ويتم فرضها في إطار ميثاق الأمم المتحدة ووفقًا لعقوبات مجلس الأمن الدولي. 

ولفت إلى أنه "من وجهة نظر القانون الدولي قد يصبح هذا الإجراء موضوع نزاع قانوني خطير".

