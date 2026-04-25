قال الأمين العام للرابطة الكورية للملاحة القطبية تشوي سو بوم إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة إثبات شرعية الحصار الذي فرضته على مضيق هرمز.

وأضاف : "وفقًا للمعايير القانونية التي تنظم الحصار البحري فإن المتطلبات الأساسية هي الإخطار المسبق والفعالية والتطبيق غير المتحيز والاعتبار المناسب للمسائل الإنسانية. وبالتالي، فإن شرعية الحصار أحادي الجانب للموانئ الإيرانية لا تزال موضع شك كبير".



وأشار إلى أن الحصارات البحرية تعتبر عادةً جزءًا من نزاع عسكري في البحر، ويتم فرضها في إطار ميثاق الأمم المتحدة ووفقًا لعقوبات مجلس الأمن الدولي.

ولفت إلى أنه "من وجهة نظر القانون الدولي قد يصبح هذا الإجراء موضوع نزاع قانوني خطير".

