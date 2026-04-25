أعلنت وزارة الأمن الإيرانية في بيان لها أنه بفضل الجهود المتواصلة لكوادرها، وبالاستعانة بالتقارير الشعبية، تم التعرف على جاسوس مخضرم تابع للكيان الصهيوني و16 عنصرًا من جماعات مرتزقة وموالين للعدو المجرم واعتقالهم في خمس محافظات.

وجاء في البيان: "تمّ اعتقال جاسوس تابع للكيان الصهيوني يُدعى "أوميد - آ" من قبل عناصر مديرية استخبارات محافظة إيلام. كان هذا العنصر الخائن للوطن، خلال فترة تعاونه مع جهاز الموساد، يقوم بجمع المعلومات التي يحتاجها هذا الجهاز وإرسالها، وبناءً على أمر ضابط استخبارات الكيان الصهيوني، شرع بالتعاون مع الجماعات الملكية (المطالبة بعودة النظام الملكي)، ونفّذ مشاريع مشتركة مع مرتزقتهم".

وتابع البيان: "في محافظة سيستان وبلوشستان، تم التعرف على عنصر عملياتي تابع لإحدى الجماعات الإرهابية الانفصالية يُدعى "داوود - ش"، كان قد دخل البلاد بعد اجتياز دورات تدريبية للجماعة في أحد البلدان المجاورة، وكان يتربّص في إحدى المناطق المحيطة بزاهدان لتنفيذ عملية إرهابية، وتم اعتقاله".

وأشار البيان إلى أنه "تمّ التعرف على أعضاء خلية ثلاثية تابعة لإحدى الجماعات الإرهابية في محافظة غيلان، بقيادة شخص يُدعى "مهيار - س"، وتم اعتقالهم مع قذيفة هاون محلية الصنع في مخبئهم".

وأضاف البيان: "في محافظة لورستان، تم التعرف على خلية مكونة من رجلين وامرأة واعتقالهم. كان أعضاء هذه الخلية الإرهابية قد تلقوا مبالغ مالية (بعملة مشفرة) من قادة الجماعة، وقاموا بتصنيع عدد من القنابل محلية الصنع، وتحديد أماكن مستهدفة، بقصد شن هجوم إرهابي على مقر محافظتين في الأيام الأخيرة من شهر أبريل، وقد تم اعتقالهم قبل تنفيذ العملية الإرهابية".

وأشار البيان إلى أنه "تم التعرف على 9 من المرتزقة التابعين لجماعات إرهابية انفصالية في محافظة أذربيجان الغربية، كانوا يتربّصون لتنفيذ عمل إرهابي وفقاً لمخطط العدو الأمريكي - الصهيوني، وتم اعتقالهم من عناصر الأمن في تلك المحافظة.

