وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء أمس إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في جولة إقليمية تشمل باكستان وعمان وروسيا.

والتقى اليوم السبت خلال زيارته قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وفي السياق نفسه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من إسلام آباد أنه "لا لقاء مع الأميركيين ولا مفاوضات نووية"

من جانبه، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي يرافق عراقجي ضمن الوفد الدبلوماسي خلال الزيارة، إنه لم يتم التخطيط لأي لقاء بين إيران وأميركا في باكستان.

وأضاف بقائي في بيان على منصة "إكس": "في هذه الزيارة، يبحث وزير الخارجية الدكتور عراقجي مع المسؤولين الباكستانيين رفيعي المستوى جهود الوساطة ومساعيهم الحميدة من أجل إنهاء الحرب العدوانية المفروضة من قبل أميركا والكيان الصهيوني، وإحلال السلام في المنطقة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه "لم يتم التخطيط لأي لقاء بين إيران وأمريكا. وسيتم إبلاغ آراء وملاحظات الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الطرف الباكستاني".

مداولات عراقجي وقائد الجيش الباكستاني

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي بحث وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير وجهات النظر حول التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار

وأضافت أن الجانبين الإيراني والباكستاني ناقشا التعاون من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا، وأعرب عراقجي عن تقديره للجهود الحميدة والمساعي القيمة التي تبذلها حكومة باكستان وخاصة الجنرال منير لإرساء وقف إطلاق النار

وأكدت الخارجية أن عراقجي شرح وجهات نظر وملاحظات إيران بخصوص وقف إطلاق النار.

باكستان

هذا وأعلن قائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده لمواصلة جهود الوساطة الباكستانية حتى تحقيق النتائج المرجوة



من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية في منشور إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار يؤكد أن بلاده تواصل جهودها لتسهيل المحادثات الإيرانية الأمريكية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.

هذا وأفادت وكالة "رويترز" عن مصدر باكستاني أن عراقجي خلال زيارته إلى إسلام آباد قدّم مطالب إيران وتحفظاتها على المطالب الأميركية.

الكلمات المفتاحية