يواصل العدو الصهيوني خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مستهدفًا بالقصف المدفعي بلدات حولا ويحمر الشقيق والقنطرة والقصير ووادي حسن (جنوب مدينة صور).

وقد نفّذ جيش العدو عملية نسف وتفجير في بلدة الخيام.

كما أغار الطيّران المسيّر على شاحنة ودراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف.

هذا وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان، بأن "غارتي العدو "الإسرائيلي" على شاحنة ودراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف - قضاء النبطية أدتا إلى استشهاد 4 مواطنين".

