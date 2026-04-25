كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

تشييع حاشد للشهيد المجاهد علي حسين مصطفى في بلدة الدلافة
تشييع حاشد للشهيد المجاهد علي حسين مصطفى في بلدة الدلافة

2026-04-25 16:03
شيّع حزب الله، بمشاركة حاشدة من أهالي بلدة الدلافة والبقاع الغربي، الشهيد المجاهد علي حسين مصطفى، في موكب مهيب عكس حجم الوفاء الشعبي لتضحيات الشهداء والالتفاف حول خيار المقاومة.

وقد انطلق موكب التشييع وسط حضور واسع من الفعاليات الدينية والبلدية والاختيارية والحزبية والاجتماعية، حيث أمّ الشيخ علي عبد الله الصلاة على الجثمان الطاهر، في أجواء امتزجت فيها مشاعر الحزن بالفخر والاعتزاز.

وتقدّمت المسيرة فرق كشافة الإمام المهدي (عج)، فيما رفعت الحشود الشعارات المؤيدة للمقاومة، مؤكدة التمسك بالثوابت.

وفي كلمة باسم عائلة الشهيد، شدّدوا على المضي في الخط والنهج الذي سار عليه الشهيد، مؤكدين أن هذه التضحيات لن تذهب سدى، بل ستبقى منارةً للأجيال ودافعًا لمواصلة الطريق بعزم وثبات.

وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة وصولًا إلى روضة الشهداء، حيث وُوري الشهيد الثرى، وسط أجواء من التأثر والهتافات التي عبّرت عن الوفاء لدماء الشهداء والاستمرار على نهجهم.

ويأتي هذا التشييع في سياق مسيرة مستمرة من التضحيات في البقاع الغربي، حيث يجدد الأهالي عهد الوفاء للشهداء، مؤكدين أن دماءهم ستبقى عنوانًا للعزة والصمود، ودافعًا لمواصلة الطريق.

المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله البقاع الغربي الشهداء العصف المأكول
لبنان منذ ساعة
4 شهداء في يحمر الشقيف والاعتداءات
4 شهداء في يحمر الشقيف والاعتداءات "الإسرائيلية" مستمرة جنوبًا
لبنان منذ ساعة
فيديو| استهداف آلية هندسيّة تابعة لجيش العدو في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة
فيديو| استهداف آلية هندسيّة تابعة لجيش العدو في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة
لبنان منذ 4 ساعات
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 24-04-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 24-04-2026
لبنان منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
تشييع حاشد للشهيد المجاهد علي حسين مصطفى في بلدة الدلافة
تشييع حاشد للشهيد المجاهد علي حسين مصطفى في بلدة الدلافة
لبنان منذ ساعة
فيديو| استهداف آلية هندسيّة تابعة لجيش العدو في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة
فيديو| استهداف آلية هندسيّة تابعة لجيش العدو في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة
لبنان منذ 4 ساعات
13 شهيدًا في غزّة خلال 24 ساعة مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار
13 شهيدًا في غزّة خلال 24 ساعة مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار
فلسطين منذ 5 ساعات
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 24-04-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 24-04-2026
لبنان منذ 16 ساعة
