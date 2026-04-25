شيّع حزب الله، بمشاركة حاشدة من أهالي بلدة الدلافة والبقاع الغربي، الشهيد المجاهد علي حسين مصطفى، في موكب مهيب عكس حجم الوفاء الشعبي لتضحيات الشهداء والالتفاف حول خيار المقاومة.

وقد انطلق موكب التشييع وسط حضور واسع من الفعاليات الدينية والبلدية والاختيارية والحزبية والاجتماعية، حيث أمّ الشيخ علي عبد الله الصلاة على الجثمان الطاهر، في أجواء امتزجت فيها مشاعر الحزن بالفخر والاعتزاز.

وتقدّمت المسيرة فرق كشافة الإمام المهدي (عج)، فيما رفعت الحشود الشعارات المؤيدة للمقاومة، مؤكدة التمسك بالثوابت.

وفي كلمة باسم عائلة الشهيد، شدّدوا على المضي في الخط والنهج الذي سار عليه الشهيد، مؤكدين أن هذه التضحيات لن تذهب سدى، بل ستبقى منارةً للأجيال ودافعًا لمواصلة الطريق بعزم وثبات.

وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة وصولًا إلى روضة الشهداء، حيث وُوري الشهيد الثرى، وسط أجواء من التأثر والهتافات التي عبّرت عن الوفاء لدماء الشهداء والاستمرار على نهجهم.

ويأتي هذا التشييع في سياق مسيرة مستمرة من التضحيات في البقاع الغربي، حيث يجدد الأهالي عهد الوفاء للشهداء، مؤكدين أن دماءهم ستبقى عنوانًا للعزة والصمود، ودافعًا لمواصلة الطريق.

