كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

عودة الرحلات الجوية إلى طهران
2026-04-25 17:12
استأنفت شركة الخطوط الجوية الإيرانية "هما"، اليوم السبت، رحلاتها المنتظمة على خط طهران – مشهد – طهران، وذلك بعد توقف استمر 56 يوما نتيجة تداعيات الحرب العدوانية عليها. 

ويأتي هذا الاستئناف في إطار إعادة فتح المجال الجوي تدريجيا وعودة حركة الطيران إلى نشاطها المعتاد، إذ باشرت الشركة تشغيل هذا الخط من جديد ابتداء من اليوم.

وأكدت الشركة أن استئناف الرحلات تم بعد استكمال الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الطيران المدني والجهات المعنية، ضمن مسار العودة التدريجية للعمليات الجوية.

وذكرت الشركة أنه تم بالفعل تسيير رحلات إلى المدينة المنورة وإسطنبول من مطار الإمام الخميني الدولي، فيما من المقرر خلال الأيام المقبلة استئناف الرحلات المنتظمة إلى باكو والنجف وبغداد والدوحة.

وأضافت الشركة أن خطتها تشمل نقل نحو 30 ألفًا و672 حاجًا إلى الأراضي المقدسة خلال موسم الحج، في إطار برنامجها لتسيير الرحلات إلى الديار المقدسة.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الطيران المدني الإيراني عودة الرحلات الجوية للركاب في مطاري "الإمام الخميني" الدولي و"مهر آباد" في العاصمة  طهران، في خطوة تعكس تسارع وتيرة استئناف حركة الطيران بعد أسابيع من الإغلاق.

ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
