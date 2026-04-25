أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في منشور له عبر منصة "إكس" أن "اليوم ذكرى الهزيمة التاريخية التي مُنيت بها أميركا في طبس، والتي أثبتت تفوق قدرة الله على كل إرادة ، وفي هذا العام أيضًا، أتى عون الله بظهور طبس أخرى جنوب أصفهان، مُظهرًا أن "إله رمال طبس هو إله حماية أهل هذه الأرض".

وختم قائلًا: "آمل أن تكون هذه الهزائم التاريخية عبرةً لشعوب العالم المتغطرسة".

بدوره، قال رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إيجئي إن "رمال طبس أحدثت معجزة وأذلت العدو، واليوم، تتكرر قدرة الله ومعجزاته مرارًا وتكرارًا".

وأشار إلى أن اليوم، ذكرى الهزيمة المذلة للقوات الأميركية في طبس، معنىً مختلفاً لشعب إيران الإسلامية اليوم، فقد حوصرت قوات الكوماندوز المعادية، في الحرب الأخيرة، في أصفهان، وتكبدت هزيمة قاسية ودرسًا قاسيًا على يد القوات المسلحة الإيرانية

وشدد على أنه لأكثر من 50 يومًا، لا يزال الناس متواجدين في الساحات، ليلًا ونهارًا، بنفس الحماس الذي كان عليه الحال في الأيام الأولى من العدوان.

