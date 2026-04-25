أعلن الحرس الثوري الإسلامي في بيان بمناسبة ذكرى فشل العملية العسكرية الأميركية في طبس، أن الهزائم المتكررة للولايات المتحدة تمثل امتدادًا لـ "إخفاقات البيت الأبيض" أمام إيران.

وأكد أن أي اعتداء جديد سيُواجَه بردّ يتجاوز توقعات العدو، وعلى مستوى ردع استراتيجي.

وأشار البيان إلى الجهوزية الكاملة للقوات المسلحة، لافتًا إلى أن مستوى التخطيط والاستعداد يشمل حتى تجهيز معسكرات لأسرى الحرب تحسّبًا لأي هجوم بري محتمل.

كما دعا البيان الولايات المتحدة إلى مواجهة الواقع، وعدم الانجرار خلف سياسات الحكومة "الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن قواعدها في المنطقة تعرّضت لضربات قاسية ولم تعد قابلة لإعادة التأهيل.

وشدد البيان على أن السيطرة على مضيق هرمز ستبقى جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الإيرانية، مع استمرار السماح بمرور السفن التجارية، باستثناء السفن التابعة للولايات المتحدة وحلفائها.





