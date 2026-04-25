كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عراقجي يغادر باكستان متجهًا إلى سلطنة عُمان

2026-04-25 20:34
غادر وزير خارجية إيران عباس عراقجي إسلام آباد بعد اجتماعه مع كبار المسؤولين الباكستانيين والتشاور بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، اليوم السبت 25 نيسان 2026.

وكان قد التقى وزير الخارجية الإيراني قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وذلك في أول لقاء عمل له خلال زيارته لإسلام آباد.

کما التقى عراقجي رئيس وزراء باكستان شهباز شريف في إسلام آباد.

وبحث خلال لقائه مع رئيس وزراء باكستان آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسلام‌آباد.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات بين إيران وباكستان وسبل تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب بشكل كامل.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن ارتياحه لزيارة وزير الخارجية الإيراني إلى إسلام‌آباد؛ مشيرًا إلى الزيارة الأخيرة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران، وقدّم تقريرًا عن جولاته الإقليمية الأخيرة ومشاوراته مع قادة عدد من الدول بشأن التطورات الجارية، وجهود إسلام‌ آباد للوساطة.

وحضر في هذا اللقاء نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية باكستان"محمد إسحاق دار".

وقد توجه عراقجي إلى العاصمة العُمانية مسقط، بعد المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الباكستانيين.

يذكر أن عراقجي كان قد كتب أمس في رسالة على "إكس": "أتوجه في زيارة إلى إسلام آباد ومسقط وموسكو، والهدف من هذه الجولة هو التنسيق الوثيق مع شركائنا بشأن القضايا الثنائية والتشاور حول التطورات الإقليمية. جيراننا هم أولويتنا".

عربي ودولي منذ ساعة
الولايات المتحدة وبريطانيا الى صراع جديد عنوانه جزر فوكلاند
الولايات المتحدة وبريطانيا الى صراع جديد عنوانه جزر فوكلاند
عربي ودولي منذ 5 ساعات
انطلاق
انطلاق "أسطول الصمود" بـ 100 سفينة من إسبانيا عبر أوروبا باتجاه غزة لكسر الحصار
عربي ودولي منذ 7 ساعات
خبراء ملاحيون يشككون في شرعية الحصار الأميركي لمضيق هرمز
خبراء ملاحيون يشككون في شرعية الحصار الأميركي لمضيق هرمز
عربي ودولي منذ 8 ساعات
عراقجي يغادر باكستان متجهًا إلى سلطنة عُمان
عراقجي يغادر باكستان متجهًا إلى سلطنة عُمان
عربي ودولي منذ ساعة
جولة إقليمية لعراقجي: لا لقاء مع الأميركيين
جولة إقليمية لعراقجي: لا لقاء مع الأميركيين
إيران منذ 7 ساعات
التماسك الداخلي وخيارات المواجهة المستقبلية محط اهتمام الصحف الإيرانية
التماسك الداخلي وخيارات المواجهة المستقبلية محط اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ 14 ساعة
خطيب جمعة طهران: سنجعل المعتدي يندم من خلال وحدة راسخة بين الشعب والحكومة
خطيب جمعة طهران: سنجعل المعتدي يندم من خلال وحدة راسخة بين الشعب والحكومة
إيران منذ يوم
