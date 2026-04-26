شن طيران الاحتلال الصهيوني مساء السبت 25 نيسان/أبريل 2026، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق مختلفة في جنوب لبنان، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأغارت طائرات الاحتلال على بلدات بنت جبيل وحداثا والسلطانية وخربة سلم ووادي زبقين والسهل الزراعي بين بلدتي الشعيتية والقليلة في الجنوب.

وتتواصل الخروقات الصهيونية لاتفاق الهدنة عبر تنفيذ غارات على مختلف المناطق في جنوب لبنان إضافة الى تفجير منازل في القرى الحدودية، إذ عمد جيش العدو إلى عمليات تفجير لمنازل في بلدات الطيبة وميس الجبل ويارون عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

في المقابل تواصل المقاومة الرد على الخروقات عبر استهداف تجمعات جنود وآليات جيش الاحتلال في جنوب لبنان، إضافة إلى قصف مستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

