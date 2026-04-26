كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي بزشكيان لشريف: لن ندخل في مفاوضات مفروضة تحت التهديد والحصار

غارات صهيونية على عدد من البلدات في جنوب لبنان
غارات صهيونية على عدد من البلدات في جنوب لبنان

2026-04-26 01:57
49

 

شن طيران الاحتلال الصهيوني مساء السبت 25 نيسان/أبريل 2026، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق مختلفة في جنوب لبنان، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأغارت طائرات الاحتلال على بلدات بنت جبيل وحداثا والسلطانية وخربة سلم ووادي زبقين والسهل الزراعي بين بلدتي الشعيتية والقليلة في الجنوب.

وتتواصل الخروقات الصهيونية لاتفاق الهدنة عبر تنفيذ غارات على مختلف المناطق في جنوب لبنان إضافة الى تفجير منازل في القرى الحدودية، إذ عمد جيش العدو إلى عمليات تفجير لمنازل في بلدات الطيبة وميس الجبل ويارون عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

في المقابل تواصل المقاومة الرد على الخروقات عبر استهداف تجمعات جنود وآليات جيش الاحتلال في جنوب لبنان، إضافة إلى قصف مستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

غارات صهيونية على عدد من البلدات في جنوب لبنان
غارات صهيونية على عدد من البلدات في جنوب لبنان
لبنان منذ ساعة
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة شتولا شمالي فلسطين المحتلّة
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة شتولا شمالي فلسطين المحتلّة
لبنان منذ 5 ساعات
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف ناقلة جند مدرّعة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف ناقلة جند مدرّعة "إيتان" في بلدة رامية
لبنان منذ 5 ساعات
خلال 48 ساعة -  48 שעות בלבד
خلال 48 ساعة -  48 שעות בלבד
لبنان منذ 6 ساعات
غارات صهيونية على عدد من البلدات في جنوب لبنان
غارات صهيونية على عدد من البلدات في جنوب لبنان
لبنان منذ ساعة
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة شتولا شمالي فلسطين المحتلّة
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة شتولا شمالي فلسطين المحتلّة
لبنان منذ 5 ساعات
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف ناقلة جند مدرّعة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف ناقلة جند مدرّعة "إيتان" في بلدة رامية
لبنان منذ 5 ساعات
خلال 48 ساعة -  48 שעות בלבד
خلال 48 ساعة -  48 שעות בלבד
لبنان منذ 6 ساعات
