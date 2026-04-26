تشهد ساحة الشهداء في العاصمة الإيرانية طهران، حضورًا شعبيًا حاشدًا بشكل متواصل، تعبيرًا عن الدعم الشعبي لقيادة الجمهورية الإسلامية وقواتها المسلّحة، في مواجهة العدوان الأميركي - "الاسرائيلي" وتهديداته.

وفي السياق، شهدت الساحة مساء السبت 25 نيسان/أبريل 2026، مشاركة شعبية فاعلة، تأكيدًا للوحدة الوطنية في مواجهة التهديدات الأميركية والحصار للموانئ الإيرانية، وسط دعوات بردّ قوّي يلجم الأعداء.

ورفع المشاركون الأعلام الإيرانية ورايات حزب الله، ورددوا الشعارات المؤيدة لقيادة الجمهورية الإسلامية وقواتها المسلحة لمواجهة العدوان، كما أعربوا عن دعمهم للمقاومة اللبنانية والفلسطينية، وتضامنهم مع معاناة الشعبين.

ويعكس هذا الحضور الكثيف حالة التعبئة الشعبية والتفاعل مع القضايا الراهنة، في مشهد يعكس دينامية الشارع الإيراني واستعداده الدائم للتضحية في سبيل سيادة بلاده وحقوق شعبه.

