أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس"، بسماع دويّ إطلاق نار أثناء حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، في فندق "هيلتون، في واشنطن مساء السبت (25 نيسان 2025) بتوقيت الولايات المتحدة الأميركية.

كما نقل الوفد الصحافي المرافق لترامب عن جهاز الخدمة السرية أنّ "مطلق النار المزعوم رهن الاحتجاز"، فيما "يجري عناصر الخدمة السرية، بالتنسيق مع شرطة العاصمة، تحقيقًا في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من منطقة الفحص الرئيسية عبر أجهزة الكشف المغناطيسي، وذلك خلال حفل العشاء".

وأشار جهاز الخدمة السرية إلى احتجاز شخص واحد على ذمة التحقيق، فيما لم تُعرف بعد الحالة الصحية للأشخاص المشتبه بهم في الحادث، بينما تواصل سلطات إنفاذ القانون تقييم الوضع بشكل حثيث.

كما ذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية، أنه تم سماع إطلاق نار ما استدعى "إخلاء المكان بسرعة فائقة"، وإجلاء ترامب، ونائبه جي دي فانس، إلى جانب معظم أعضاء الإدارة.

وأشارت الشبكة إلى أنّ هناك معلومات نقلًا عن مسؤول أمني "تفيد بسماع دوي إطلاق نار".

كذلك، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بسماع دوي أكثر من طلق ناري قبل إخلاء القاعة التي كانت تستضيف حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

مؤتمر صحافي لترامب

وفي وقتٍ لاحق، صرّح ترامب على منصة "تروث سوشال"، بأنّه سيغادر الموقع وفقًا لطلب من سلطات إنفاذ القانون، وتماشيًا مع البروتوكول المتبع"، معلنًا أنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً بعد 30 دقيقة من البيت الأبيض.

وأضاف أنّ "السيدة الأولى، ونائب الرئيس، وجميع أعضاء مجلس الوزراء بصحة ممتازة".

عشاء للمرة الأولى

يذكر أنّ ترامب كان يحضر هذا الحدث للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

وأتى ذلك بعدما وجهت رابطة مراسلي البيت الأبيض (WHCA) الدعوة لترامب هذا العام رغم هجماته المتكررة على وسائل الإعلام، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة في أوساط غرف الأخبار، حيث وقّع مئات الصحافيين رسالة مفتوحة يطالبون فيها الحضور بالتنديد بقيود ترامب على الصحافة.

وعلى عكس جميع الرؤساء الآخرين خلال المئة عام الماضية، لم يحضر ترامب قط حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض أثناء توليه منصبه - حتى الآن.

ويجمع هذا الحفل، الذي يُطلق عليه الحضور اسم "حفل التخرج"، مئات الصحافيين والمسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام في واشنطن لجمع التبرعات للمنح الدراسية والجوائز.

كلمة ترامب

وفي كلمة ألقاها من البيت الأبيض بعد إجلائه على عجل، قال ترامب، إنّ "رجلًا هاجم نقطة تفتيش أمنية، وكان مسلحًا بأسلحة متعددة، إذ أطلق النار على أحد ضباط الأمن في الحفل الإعلامي".

ولدى سؤاله عمّا إذا كان هو المستهدف، أجاب ترامب بأنّه يعتقد ذلك، مضيفًا أنّ هذه الحادثة "ليست الأولى من نوعها، فمحاولات الاغتيال تتكرر" وفق زعمه.

وأردف أنّها "ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها زعماء الحزب الجمهوري لمحاولات اغتيال".

كما أشار إلى إلقاء القبض على الفاعل، ناقلًا أنّه "شخص مريض يقطن في كاليفورنيا"، وأنّ الأجهزة الأمنية "تعتقد أنه ذئب منفرد".

ترامب: لا أعتقد أن المحاولة ترتبط بما يجري في إيران

وعقّب ترامب قائلاً: "لا أعتقد أنّ هناك رابط بين المحاولة وما يجري في إيران. طبيعة منصبي تنطوي عليه مخاطر وتهديدات، بحيث إنّ الرئيس يتعرض لإطلاق النار بنسبة 8% أعلى من مستويات الحالات الأخرى".

وتابع: "أدرس محاولات الاغتيال، وأدرك أنها تستهدف كل من يثابر على الفعل، أمّا الآخرون فلا يتعرضون للاغتيال" حسب زعمه.

كذلك، قال ترامب إنّ مكان إقامة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض "ليس مبنى آمنًا بشكل خاص".

وقد حددت السلطات هوية المسلح المشتبه به بأنّه رجل يبلغ من العمر 30 عامًا من كاليفورنيا، وفقاً لعدد من مسؤولي إنفاذ القانون الذين تم إطلاعهم على آخر المستجدات.

واقعة فردية

وفي نفس الإطار، قال عمدة واشنطن: "لا نعتقد أنّ أي شخص آخر متورط، أو على علاقة بحادثة إطلاق النار"، فيما نقلت "رويترز" عن مسؤول أمني، أنّ المشتبه فيه "كان مسلحًا ببندقية ومسدس وعدة أسلحة بيضاء".

كما صرّح قائد شرطة واشنطن بأنّ معرفة هدف المشتبه به جزء من التحقيق، في حين "ليس هناك معلومات بعد عن الدافع وراء الواقعة".

وأضاف قائد شرطة واشنطن أنّ "الواقعة فردية على ما يبدو، فيما نعتقد أن المشتبه به كان نزيلًا في الفندق وفقًا لمعلومات أولية".

