أفادت مصادر محلية في درعا، اليوم الأحد، بتوغّل دورية تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية جملة، في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، حيث أطلقت قنابل مضيئة في المنطقة.

وفي الاعتداءات أيضًا، حلّقت المقاتلات الحربية "الإسرائيلية" في أجواء محافظة درعا، خلال الساعات الماضية، وسط حال من التوتر والترقّب في المنطقة.

تأتي هذه التحركات في سياق استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة في الأجواء والأراضي السورية، ولا سيّما في ريفي القنيطرة ودرعا، والتي تشمل توغلات برية وإقامة حواجز وإغلاق طرق، بالتوازي مع عمليات دهم واعتقال تطال مدنيين سوريين.

