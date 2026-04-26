استنادًا إلى صور أقمار اصطناعية، أشارت شبكة "CNN" الأميركية، إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سوّى خلال هذا الشهر قرى كاملة في جنوب لبنان بالأرض، ضمن عدوانه المستمر على الأراضي اللبنانية. وأظهر تحليل الشبكة أن مئات المباني، معظمها منازل، دُمّرت بالكامل أو أصبحت غير صالحة للسكن.

استمرار العدوان على الرغم من الهدنة

بحسب التقرير، فإن "عمليات" الهدم (الاعتداءات) استمرت حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الـ16 من نيسان/أبريل بين "إسرائيل" ولبنان، حيث أظهرت الصور ومقاطع الفيديو استمرار "النشاط" (العدوان) العسكري بوتيرة متسارعة، مع ظهور جرافات ومركبات مدرعة في المناطق المتضررة.

كما اعتمدت الشبكة في تحليلها على صور التقطتها شركة "Airbus"، لتقييم حجم الدمار، مشيرةً إلى أنه خلال الأيام العشرة الأولى من العدوان في آذار/مارس، جرى تدمير 523 مبنى في 22 بلدة.

استهداف مرافق مدنية

كما أشار التحليل إلى أن الدمار لم يقتصر على المنازل، شمل أيضًا مساجد وصيدليات ومقاهي وورش تصليح سيارات، فيما أظهرت مقاطع فيديو صوّرها السكان عمليات هدم منظمة. ولفتت الصور إلى نمط واضح لتحرك الجرافات والحفارات "الإسرائيلية" في مناطق مُدمّرة بشدة، ما يدل على تحرك القوات البرية إلى مناطق سبق قصفها جوًا، وفقًا لـ"سي أن أن".

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" انتهاكه للهدنة مع لبنان، والتي دخلت حيّز التنفيذ في منتصف ليل االـ16-17 من نيسان/ أبريل الجاري لمدة 10 أيام، ثمّ مُدّدت لـ 3 أسابيع أخرى.

