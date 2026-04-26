في اليوم الـ١٩٩ من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرقه في قطاع غزة؛ فقد أفادت مصادر طبية باستشهاد ٣ فلسطينيين في جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية :"إن فلسطينيين اثنين استشهدا بنيران الجيش "الإسرائيلي" قرب دوار الكويت في حي الزيتون، كما استشهد مواطن ثالث قرب مسجد السقا في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة". وقالت مصادر محلية :"إن آليات "إسرائيلية" تقدمت بمحاذاة الخط الأصفر قرب شارع صلاح الدين، في منطقة نتساريم جنوبي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف".

كما نسف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد، منازل داخل أماكن انتشار الجيش شرق مدينة غزة بالتزامن مع تقدم الدبابات في أرض الريس جنوب محور نتساريم.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية استشهاد ٥ فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف وإطلاق نار "إسرائيلي" على القطاع خلال ٢٤ ساعة. واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما استشهد الشاب بهجت أبو العيش بنيران الجيش "الإسرائيلي"، في منطقة الهوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. واستشهد الشاب علاء صالح أحمد متأثرًا بجراح أصيب بها، قبل عدة أيام، في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

في وقت سابق، أعلنت مصادر طبية استشهاد الطفلة دعاء ارحيم، بعد أيام من إصابتها برصاص الجيش "الإسرائيلي" في دير البلح وسط القطاع . وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع. وألقت مسيّرة "إسرائيلية" قنبلة شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كذلك فجّر الجيش "الإسرائيلي" مباني ومنشآت في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ وقف إطلاق النار؛ بلغ إجمالي عدد الشهداء ٨٠٩، إضافة إلى ٢٢٦٧ مصابًا، وتمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال ٧٦١ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة :"إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٢٥٨٥ والمصابين ١٧٢٣٧٠ .

