كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عين على العدو

تحليل
تحليل "إسرائيلي": "إسرائيل" كانت تفعل ما تريد في لبنان أما الآن فتغيرت المعادلة

2026-04-26 11:03
 في الوقت الذي يبدو فيه العدو "الإسرائيلي" مصدومًا من قدرة حزب الله على الرد على الاعتداءات "الإسرائيلية"، كتب المحلل العسكري في صحيفة "إسرائيل هيوم الإسرائيلية" يواف ليمور :"من الصعب الافتراض أن الهجمات الآن ستردع حزب الله الذي يثبت قدرة تحمل وتصميم أعلى مما كان متوقعًا قبل الحرب. التنظيم يدرك أن "إسرائيل" هي التي تتعرض للضغط حاليًا، ويستغل ذلك لمصلحته."

وتابع ليمور :" ليس لـ"إسرائيل" مخرج مريح من الوضع الذي وقعت فيه. لقد وعدت "سكان" (مستوطني) الشمال بتحطيم حزب الله، ولن تفي بهذا الوعد. كما أنها تواجه صعوبة حتى الآن في توفير أمن كامل لهم، وهم معرضون في كل لحظة للتهديد والخطر".

وأردف "في الواقع، الوضع الحالي في الشمال أسوأ مما كان عليه قبل الحرب مع إيران، آنذاك كانت "إسرائيل" تفعل ما تريد في لبنان، أما الآن فقد تغيرت المعادلة وليس للأفضل".

في سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مسؤول "إسرائيلي" رفيع قوله: "نشكّ في وجود أي فائدة عسكرية من تجديد الحرب على حزب الله"، لافتًا إلى أن لا حلّ عسكريًا يمكنه منع قصف حزب الله لـ"إسرائيل".

ووفقًا لــــ"يسرائيل هيوم"، أضاف المسؤول الإسرائيلي: "الكابينيت الأمني والسياسي لم يوعز للجيش بالقضاء على القوة العسكرية لحزب الله بخلاف كل ما نشر عن الأمر". ورأى أنّ: "أي خطط عسكرية للقضاء على حزب الله غير واقعية لما تتطلبه من زيادة القوى البشرية في الجيش".
 

أمير بوخبوط: لهذا تتجنّب أميركا "القضاء" على أسراب الزوارق الإيرانية
معاريف: هذه أزمة مخزون الصواريخ لدى واشنطن خلال الحرب على إيران
آفي أشكنازي: السؤال متى سيتجدّد القتال بأي نطاق؟
إقرار "إسرائيلي": مصلحة السجون تحرم الأسرى من المستلزمات الطبية 
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم السبت 25 نيسان 2026
أمير بوخبوط: لهذا تتجنّب أميركا "القضاء" على أسراب الزوارق الإيرانية
