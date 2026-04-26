כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المُقاومة تستهدف تجمّعًا وقوة إخلاء للعدو في الطيبة وإصابات مؤكدة
المُقاومة تستهدف تجمّعًا وقوة إخلاء للعدو في الطيبة وإصابات مؤكدة

2026-04-26 11:09
ردًّا على خرق العدوّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان، استهدفت المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود العدوّ في الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحققت إصابات مؤكّدة، كما استهدفت قوّة إخلاء تابعة لجيش العدوّ  في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقت إصابة مؤكّدة.

وفي ما يلي نص البيانين: 

بيان رقم (1):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:40 الأحد 26-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 26-04-2026‏
08 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (2):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:10 الأحد 26-04-2026 قوّة إخلاء تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 26-04-2026‏
08 ذو القعدة 1447 هـ
 

مقالات مرتبطة
الإعلام الحربي ينشر..عُلِّمنا مَنطق الطَّيْر وَأُوتِينا مِن كُلّ شيْء
الإعلام الحربي ينشر..عُلِّمنا مَنطق الطَّيْر وَأُوتِينا مِن كُلّ شيْء
لبنان منذ 54 دقيقة
المُقاومة تستهدف تجمّعًا وقوة إخلاء للعدو في الطيبة وإصابات مؤكدة
المُقاومة تستهدف تجمّعًا وقوة إخلاء للعدو في الطيبة وإصابات مؤكدة
لبنان منذ ساعة
غارات صهيونية على عدد من البلدات في جنوب لبنان
غارات صهيونية على عدد من البلدات في جنوب لبنان
لبنان منذ 10 ساعات
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة شتولا شمالي فلسطين المحتلّة
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة شتولا شمالي فلسطين المحتلّة
لبنان منذ 14 ساعة
