الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي تصعيد "إسرائيلي" عدواني في جنوب لبنان وارتقاء شهداء ووقوع جرحى 

سلطان عُمان يستقبل عراقجي.. بحثا في التطورات الإقليمية وجهود الوساطة
🎧 إستمع للمقال
سلطان عُمان يستقبل عراقجي.. بحثا في التطورات الإقليمية وجهود الوساطة

2026-04-26 12:35
22

أعلن التلفزيون الإيراني استقبال سلطان عُمان هيثم بن طارق، صباح اليوم الأحد (26 نيسان 2026)، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في قصر البركة.

هذا؛ وقد وصل عراقجي على رأس وفد دبلوماسي إلى العاصمة العُمانية مسقط، يوم أمس، للقاء كبار المسؤولين العمانيين بهدف إجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.

بحث الجانبان، خلال اللقاء، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية إلى جانب جهود الوساطة والمساعي الرامية إلى إنهاء الصراعات، حيث اطّلع سلطان عمان على وجهات نظر الجانب الإيراني حيال هذه التطورات، بحسب ما أفاد به التلفزيون الإيراني.

بدوره، أعرب عراقجي عن تقدير إيران لمواقف سلطنة عُمان الداعمة لجهود الحوار وتعزيز المساعي الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الراهنة.

تأتي الزيارة في إطار جولة يقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من المقرّر أن تكون روسيا محطتها الختامية، وتهدف إلى إجراء مشاورات ثنائية وبحث التطوّرات الجارية في المنطقة، لا سيما مستجدّات العدوان الأميركي– "الإسرائيلي" ضدّ إيران.
 

الكلمات المفتاحية
سلطنة عمان عباس عراقجي
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة