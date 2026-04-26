أعلن التلفزيون الإيراني استقبال سلطان عُمان هيثم بن طارق، صباح اليوم الأحد (26 نيسان 2026)، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في قصر البركة.

هذا؛ وقد وصل عراقجي على رأس وفد دبلوماسي إلى العاصمة العُمانية مسقط، يوم أمس، للقاء كبار المسؤولين العمانيين بهدف إجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.

بحث الجانبان، خلال اللقاء، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية إلى جانب جهود الوساطة والمساعي الرامية إلى إنهاء الصراعات، حيث اطّلع سلطان عمان على وجهات نظر الجانب الإيراني حيال هذه التطورات، بحسب ما أفاد به التلفزيون الإيراني.

بدوره، أعرب عراقجي عن تقدير إيران لمواقف سلطنة عُمان الداعمة لجهود الحوار وتعزيز المساعي الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الراهنة.

تأتي الزيارة في إطار جولة يقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من المقرّر أن تكون روسيا محطتها الختامية، وتهدف إلى إجراء مشاورات ثنائية وبحث التطوّرات الجارية في المنطقة، لا سيما مستجدّات العدوان الأميركي– "الإسرائيلي" ضدّ إيران.



