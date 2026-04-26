الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
"أن بي سي": إيران تخترق الدفاعات وتلحق أضرارًا كبيرة بقاعدة أميركية في الكويت

🎧 إستمع للمقال
"أن بي سي": إيران تخترق الدفاعات وتلحق أضرارًا كبيرة بقاعدة أميركية في الكويت

2026-04-26 14:40
55

كشف تقرير لشبكة "أن بي سي" الأميركية أنّ طائرة مقاتلة إيرانية من طراز "أف-5" تمكّنت، في الأيام الأولى للحرب، من قصف قاعدة "كامب بوهرينغ" الأميركية في الكويت، على الرغم من وجود أنظمة دفاع جوي، في اختراق نادر يُعدّ الأول من نوعه منذ سنوات، بحسب مسؤولين أميركيين.

وأشار التقرير إلى أنّ القواعد العسكرية الأميركية ومعداتها في منطقة الخليج تعرّضت لأضرار كبيرة من جرّاء الضربات الإيرانية، وُصفت بأنها أشدّ بكثير مما أُعلن عنه رسميًا، مع تقديرات بكلفة إصلاح تصل إلى مليارات الدولارات، وفق مسؤولين أميركيين ومصادر في الكونغرس.

وبحسب المعطيات، طالت الهجمات مستودعات ومراكز قيادة وحظائر طائرات، إلى جانب بنى تحتية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ومدارج هبوط وأنظمة رادار متطورة، فضلًا عن عشرات الطائرات.

الكلمات المفتاحية
اميركا ايران
إقرأ المزيد
المزيد
عربي ودولي منذ ساعة
سلطان عُمان يستقبل عراقجي.. بحثا في التطورات الإقليمية وجهود الوساطة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
"سي أن أن": صور أقمار اصطناعية تكشف تسوية قرى في جنوب لبنان بالأرض رغم الهدنة
عربي ودولي منذ 5 ساعات
سوريا: توغل
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
عربي ودولي منذ ساعة
فعاليات شعبية متواصلة في طهران دعمًا للقيادة والقوات المسلّحة
إيران منذ 12 ساعة
بزشكيان لشريف: لن ندخل في مفاوضات مفروضة تحت التهديد والحصار
إيران منذ 12 ساعة
إيران: حادثة طبس تتكرر بهزيمة تاريخية لأميركا
إيران منذ 21 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة