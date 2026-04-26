كشف تقرير لشبكة "أن بي سي" الأميركية أنّ طائرة مقاتلة إيرانية من طراز "أف-5" تمكّنت، في الأيام الأولى للحرب، من قصف قاعدة "كامب بوهرينغ" الأميركية في الكويت، على الرغم من وجود أنظمة دفاع جوي، في اختراق نادر يُعدّ الأول من نوعه منذ سنوات، بحسب مسؤولين أميركيين.

وأشار التقرير إلى أنّ القواعد العسكرية الأميركية ومعداتها في منطقة الخليج تعرّضت لأضرار كبيرة من جرّاء الضربات الإيرانية، وُصفت بأنها أشدّ بكثير مما أُعلن عنه رسميًا، مع تقديرات بكلفة إصلاح تصل إلى مليارات الدولارات، وفق مسؤولين أميركيين ومصادر في الكونغرس.

وبحسب المعطيات، طالت الهجمات مستودعات ومراكز قيادة وحظائر طائرات، إلى جانب بنى تحتية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ومدارج هبوط وأنظمة رادار متطورة، فضلًا عن عشرات الطائرات.

