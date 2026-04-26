كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

مستوطنو الشمال خائفون: القصف مستمر ووقف إطلاق النار غير موجود
مستوطنو الشمال خائفون: القصف مستمر ووقف إطلاق النار غير موجود

2026-04-26 15:25
قال رئيس المجلس الإقليمي "ماتِه آشر" ورئيس منتدى خط المواجهة موشِه دافيدوفيتش ردًا على القصف: "ما يحدث عندنا ليس وقف إطلاق نار، بل ربما هو نار بلا توقف".

بدوره، أكد نيسان زئيفي، وهو من مستوطني "كفار غلعادي"، أن تمديد وقف إطلاق النار بينما يستمر حزب الله في إطلاق النار نحو المستوطنات "الإسرائيلية" هو جزء من كذبة "النصر المطلق" لرئيس الوزراء. 

وتابع: "في الواقع، تم نقل السيادة في الجليل إلى الولايات المتحدة. هذا الاتفاق السيئ يكبل يد الجيش "الإسرائيلي" عن العمل في بيروت بينما يقوم حزب الله بتصنيع الصواريخ هناك في هذه الساعة".

وأضاف زئيفي: "يحاولون أن يبيعوا لـ "شعب إسرائيل" واقعًا يختلف عما يحدث هنا على الأرض. حزب الله هو المبادِر ونحن لا نرد حتى".

كما قال شمعون، من مستوطني "كريات شمونة": "يتحدثون عن وقف إطلاق نار، لكننا في الواقع لا نزال نعيش بين صفارات الإنذار. لا يمكن بناء روتين هكذا. الأطفال خائفون، والشعور هو أنه لا يوجد حقًا من يحمينا. طالما استمر إطلاق النار، فلا يوجد هنا وقف إطلاق نار".

في السياق نفسه، لفت رئيس مجلس "معالِه يوسف"، شمعون غويتا، تعقيبًا على التصعيد الأمني إلى أن "إهمال "سكان" الشمال يجب أن يتوقف هنا والآن. إطلاق النار المستمر الذي عشناه السبت نحو بيوتنا ومستوطناتنا في "معاليه يوسف" ليس تنقيطًا وليس روتينًا إنه إعلان حرب يومي".

مستوطنو الشمال خائفون: القصف مستمر ووقف إطلاق النار غير موجود
مستوطنو الشمال خائفون: القصف مستمر ووقف إطلاق النار غير موجود
