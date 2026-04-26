قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن التفاوض يجب أن يكون دائمًا من منطلق القوة، والوحدة والقيادة والشعب والقوات المسلحة والجيوسياسية الإقليمية والقدرة النووية هي الأسس الصانعة لقوة إيران.

وأضاف: "العدو سعى منذ بداية انتصار الثورة حتى اليوم إلى إلحاق الضرر بالأسس الصانعة لقوتنا"، معتبرًا أن الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة نصلان لمقص واحد.

وأشار عزيزي إلى أن حرب الـ 12 يومًا كانت بالنسبة للأميركيين نوعًا من الاستطلاع، ورد إيران الحازم أجبرهم على الذهاب نحو تفعيل آلية "سناب باك".

وختم عزيزي: "لا يوجد أحد في إيران اليوم يقول لماذا لم تذهبوا للتفاوض ولو ذهبتم لما حدثت الحرب، وإصرارنا الدائم هو أننا لن نسمح بخدش ما حققناه في الميادين الأخرى على طاولة المفاوضات".

