قال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإسلامي العميد إسماعيل قاآني، اليوم الأحد 26 نيسان 2026، إن مقاومة حزب الله أثبتت أن أكاذيب الكيان الصهيوني القاتل للأطفال بشأن تدمير قدرات المقاومة ليست سوى أكاذيب.

وأضاف قاآني، في بيان، أنه رغم تسخير الكيان الصهيوني إمكانات كبيرة من القوى البشرية النخبوية والمعدات العسكرية المتطورة المقدَّمة من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، إلا أنه بات اليوم أكثر عجزًا من أي وقت مضى أمام صمود الشباب اللبناني الغيور.

وأكد قاآني أن الكيان الصهيوني أخفق دائمًا طوال السنوات الماضية في إنهاء أي حرب لصالحه ولم يتمكن من تحقيق أهدافه.

ورأى قاآني أن الوحدة والانسجام في عموم جبهة المقاومة أصبحا أقوى وأكثر صلابة من أي وقت مضى، مشددًا على أن "حزب الله البطل ليس وحده بل إن جبهة المقاومة برمتها تقف إلى جانب مقاتليه ومجاهديه"، مؤكدًا أنه متى اقتضت الضرورة ستتحرك دعمًا للشعبين المظلومين في فلسطين ولبنان.

وشدد قاآني على أن وحدة الساحات هي أقوى وأكثر تأثيرًا من أي وقت مضى في دعم حزب الله وسائر أركان جبهة المقاومة.





