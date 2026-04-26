سهّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأحد 26 نيسان 2026، نقل 15 أسيرًا فلسطينيًا أطلق سراحهم وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى. كما سهّلت اللجنة تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

وأضافت: "لم تتمكن اللجنة الدولية من الوصول إلى الأسرى المحتجزين في مراكز الاحتجاز "الإسرائيلية" منذ تشرين الأول 2023"، مشددة على ضرورة إبلاغها بمصير جميع الأسرى وأماكن وجودهم، والسماح لها بالوصول إليهم.

وأكدت أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.

