كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف دبّابة ميركافا في بلدة ميس الجبل

عين على العدو

إذاعة جيش العدو: مقتل جندي وإصابة 6 في حادثة جنوب لبنان 
إذاعة جيش العدو: مقتل جندي وإصابة 6 في حادثة جنوب لبنان 

2026-04-26 19:21
كشفت إذاعة جيش العدو عن تفاصيل الحادثة التي قُتل فيها جندي وأصيب 6 صباح اليوم الأحد بـ 26 نيسان 2026 في جنوب لبنان، قائلة: "خلال ساعات الصباح، تعطلت دبابة تابعة لسرية مدرعات تعمل تحت "كتيبة 12" من "لواء غولاني" في قرية الطيبة في لبنان، وبعد تعطل الدبابة، نشرت القوة المدرعة جنزيرًا، واضطرت للتعامل مع الدبابة ميدانيًا".

وأضافت: "حوالي الساعة 9:30 صباحًا، سقطت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها عناصر من حزب الله بالقرب من الدبابة المعطلة لقوات غولاني في محيط القرية"، مضيفة: "نتيجة انفجار الطائرة المسيّرة المفخخة، قُتل جندي وأُصيب 6 جنود آخرين: 4 إصابات خطيرة، 1 متوسطة، و1 طفيفة".

وتابعت: "تم استدعاء مروحية تابعة لسلاح الجو لإخلاء المصابين من موقع الحادث، وقد هبطت المروحية داخل الأراضي اللبنانية، وخلال عمليات الإخلاء، أطلق حزب الله طائرتين مسيّرتين مفخختين إضافيتين باتجاه قوات الإنقاذ".

وأردفت: "نجحت القوات في اعتراض إحدى المسيّرتين، بينما سقطت الأخرى بالقرب الشديد من مروحية الإخلاء التابعة لسلاح الجو أثناء إجلاء المصابين من المكان، وعلى بُعد أمتار قليلة من المروحية".
 

لبنان حزب الله الجنوب الجيش الاسرائيلي العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
كسنيا سبتلوفا: "إسرائيل" وترامب مشغولان بحملة انتقام مريضة وسينتهي الأمر بشكل سيء
 آنا بارسكي: مخاوف "إسرائيلية" من "اتفاق جزئي" يفتح باب الجولة القادمة
أشكنازي: الجيش "الإسرائيلي" يعمل حاليًا بأيدٍ مقيدة ويغرق في المستنقع اللبناني
مقالات مرتبطة
تشيّع حاشد في قليا للشهيدين خلدون ناصر ومحمد عبد الله 
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف دبّابة ميركافا في بلدة ميس الجبل
إذاعة جيش العدو: مقتل جندي وإصابة 6 في حادثة جنوب لبنان 
حجازي من بعلبك: لبنان لن يطبِّع ولن يستسلم
