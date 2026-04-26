كشفت إذاعة جيش العدو عن تفاصيل الحادثة التي قُتل فيها جندي وأصيب 6 صباح اليوم الأحد بـ 26 نيسان 2026 في جنوب لبنان، قائلة: "خلال ساعات الصباح، تعطلت دبابة تابعة لسرية مدرعات تعمل تحت "كتيبة 12" من "لواء غولاني" في قرية الطيبة في لبنان، وبعد تعطل الدبابة، نشرت القوة المدرعة جنزيرًا، واضطرت للتعامل مع الدبابة ميدانيًا".

وأضافت: "حوالي الساعة 9:30 صباحًا، سقطت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها عناصر من حزب الله بالقرب من الدبابة المعطلة لقوات غولاني في محيط القرية"، مضيفة: "نتيجة انفجار الطائرة المسيّرة المفخخة، قُتل جندي وأُصيب 6 جنود آخرين: 4 إصابات خطيرة، 1 متوسطة، و1 طفيفة".

وتابعت: "تم استدعاء مروحية تابعة لسلاح الجو لإخلاء المصابين من موقع الحادث، وقد هبطت المروحية داخل الأراضي اللبنانية، وخلال عمليات الإخلاء، أطلق حزب الله طائرتين مسيّرتين مفخختين إضافيتين باتجاه قوات الإنقاذ".

وأردفت: "نجحت القوات في اعتراض إحدى المسيّرتين، بينما سقطت الأخرى بالقرب الشديد من مروحية الإخلاء التابعة لسلاح الجو أثناء إجلاء المصابين من المكان، وعلى بُعد أمتار قليلة من المروحية".



