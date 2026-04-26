إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
01:04 |إيران| عراقجي عقب زيارته لمسقط: بصفتنا الدولتين المطلتين على مضيق هرمز ركزنا على سبل ضمان مرور آمن يعود بالنفع على جميع جيراننا الأعزاء والعالم أجمع
01:03 |إيران| وزير الخارجية عباس عراقجي عقب زيارته لمسقط: أجرينا مباحثات هامة شملت قضايا ثنائية وتطورات إقليمية
00:18 |إيران| قالیباف: لا نزال نملك أوراق ضغط مؤثرة على صعيد العرض من بينها مضيق هرمز ومضيق باب المندب إضافة إلى خطوط نقل النفط وبعض هذه الأوراق لم يُستخدم بعد
00:15 |إيران| رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالیباف: ميزان الأوراق الاقتصادية في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة لا يصبّ في مصلحة واشنطن
00:02 |إيران الآن | تانكر تراكرز: إيران حملت ما يعادل 4.6 مليون برميل من النفط في محطات تصدير الخام