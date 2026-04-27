ردّ نائب الرئيس الإيراني إسماعيل سقاب أصفهاني على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف أنابيب النفط الإيرانية، مؤكدًا أن "أي جزء من بنيتنا التحتية يتضرر نتيجة الحصار، سنردّ بأربعة أضعاف ذلك الضرر على البنية التحتية في الدول التي تدعم المعتدي".



وكتب سقاب أصفهاني في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" يقول: "سنردّ على أي عمل حربي".

أضاف أصفهاني قائلًا: "إذا تضرر، كما ادّعى ترامب، أي جزء من بنيتنا التحتية، بما في ذلك آبار النفط، نتيجة الحصار، فإننا نضمن أن نردّ بأربعة أضعاف ذلك الضرر على البنية التحتية نفسها في الدول التي تدعم المعتدي".

وتابع نائب الرئيس الإيراني: "ریاضیاتنا مختلفة: بئر نفط واحدة = 4 آبار نفط".

وزعم ترامب أن الحصار البحري المفروض على إيران قد يؤدي إلى انفجار خطوط أنابيب النفط الإيرانية "بعد ثلاثة أيام" نتيجة تراكم الضغوط.

