واصل العدو "الإسرائيلي" عدوانه الوحشي على القرى والبلدات الجنوبية، ممعنًا في خروقاته لوقف إطلاق النار، عبر سلسلة طويلة من الاعتداءات الجوية والبرية، أسفرت عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وشنّ طيران العدو "الإسرائيلي" الحربي والمُسيّر عددًا كبيرًا من الغارات الجوية على القرى والبلدات الجنوبية، تزامنت مع قصف مدفعي ثقيل، فيما واصلت المُسيّرات التجسسية والمحلقات المسلحة تحليقها في مختلف الأجواء اللبنانية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارات العدو "الإسرائيلي" على جنوب لبنان الأحد 26 نيسان/أبريل 2026، أدت إلى 14 شهيدًا من بينهم طفلان وامرأتان وإصابة 37 بجروح من بينهم ثلاث نساء.

ووفقًا لمتابعات موقع العهد الإخباري فقد شن الطيران الحربي "الإسرائيلي" خلال يوم الأحد 26 نيسان/أبريل 2026، سلسلة طويلة من الغارات الجوية استهدفت بلدات: زوطر الشرقية، زوطر الغربية، النبطية الفوقا، كفرتبنيت، ارنون، ميفدون، تولين، بيت ياحون، برج قلاوي، كونين، صفد البطيخ، أطراف خربة سلم لجهة قلاوي، ياطر، كفرا، علي الطاهر، وجبال البطم.

ونفّذ الطيران المُسيّر المعادي، ثلاث غارات استهدفت بلدات زوطر الشرقية، وكفرا، وعلي الطاهر.

وتزامنت هذه الاعتداءات مع قصف مدفعي بالقذائف الثقيلة، استهدف بلدات: يحمر الشقيف، أرنون، زوطر الشرقية، بيت ليف، صربين، ياطر، والقنطرة.

في غضون ذلك نفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عمليات نسف وتفجير ضخمة، استهدفت مباني سكنية في بلدات: يارون، عيترون، بنت جبيل، الطيبة، والخيام.



