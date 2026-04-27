كشفت قناة "فوكس نيوز" أن منفذ إطلاق النار في واشنطن حيث تواجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كتب "بيانا" قبل الهجوم، حدد فيه موظفي الإدارة الأميركية كأهداف له، وأعرب عن معارضته لسياسات ترامب.

وكتبت الصحفية في القناة جاكي هاينريك على منصة "إكس": "يشير البيان المكتوب للمشتبه به بوضوح إلى أنه كان يستهدف مسؤولي الإدارة إذ تحتوي صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي على الكثير من الخطاب المناهض لترامب والمعادي للمسيحية".

وبحسب تقارير إعلامية، أطلق المشتبه به على نفسه في البيان اسم "القاتل الفيدرالي الودود" ووصف أهدافه بأنها "مسؤولو الإدارة (لا يشمل كاش باتيل)، وهم أهداف يتم ترتيب أولويتهم من الأعلى رتبة إلى الأدنى". وكتب في البيان: "لم أعد مستعدًا للسماح لمغتصبٍ وخائنٍ بتلطيخ يدي بجرائمه"، في إشارة واضحة إلى الرئيس ترامب.

ووزع المشتبه به بيانه، على أفراد عائلته قبل الحادث بنحو 10 دقائق، وأظهر شقيقه بدوره هذه المذكرة للشرطة قبل وقوع الهجوم. وكان شقيق المهاجم قد أبلغ شرطة نيو لندن (كونيتيكت) بالبيان المزعوم الذي أرسله إلى أفراد عائلته.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت هاينريك إلى أن المهاجم شارك سابقًا في احتجاجات تحت شعار "لا للملوك" (No Kings) ضد سياسات ترامب في كاليفورنيا. كما كان جزءًا من مجموعة تسمى "The Wide Awakes".

المشتبه به هو كول توماس ألين 31 عاما، من تورانس، كاليفورنيا. كان يعمل مدرسًا ومطور ألعاب فيديو، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) ودرجة الماجستير في علوم الكمبيوتر.

ووفقًا للمصادر، اشترى ألين أسلحة بشكل قانوني، وكان يتردد على ميادين الرماية للتدريب.

وتواصل السلطات تحقيقاتها في الحادث الذي وقع خلال عشاء نقابة مراسلي البيت الأبيض، حيث تم إحباط المحاولة عبر رجال "الخدمة السرية". وأصيب أحد عملاء الخدمة السرية في صدره، لكنه نجا بفضل سترته الواقية من الرصاص. ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة الفيدرالية اليوم الاثنين.

الكلمات المفتاحية