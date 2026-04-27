أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قالیباف، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تملك أوراق ضغط مؤثرة لم تستخدمها بعد من بينها باب المندب وخطوط نقل النفط، إضافة إلى مضيق هرمز.



وأشار قاليباف عبر حسابه على منصة "إكس" إلى معادلة لأوراق الضغط الاقتصادية بين إيران وأميركا، مبينًا أنه على عكس ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد نفدت أوراق أميركا بينما لا تزال إيران تملك العديد من الأوراق المتاحة.

وأضاف في تدوينته يقول: "إنهم يتحدثون كثيرًا عن أوراقهم"، معددًا أوراق إيران على الشكل التالي:

‏- مضيق هرمز (تم اللعب بها إلى حد ما).

‏- مضيق باب المندب (لم تُلعب بعد).

‏- خطوط أنابيب النفط (لم تُلعب بعد).

‏أنا بالنسبة لأوراق أميركا فحددها قاليباف على الشكل التالي:

‏- ضخ الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط لإدارة السوق (لعبوا بها)

‏- إدارة الاستهلاك وتقليل الطلب على النفط (لعبوا بها إلى حد ما)

‏- والآن انتظار سلبي لارتفاع الأسعار

‏وختم قاليباف تدوينته على منصة "إكس" بسخرية عن القيود الاقتصادية الأميركية قائلًا: يجب إضافة زيادة الطلب على الطاقة خلال عطلات الصيف في أميركا إلى هذه القائمة، إلا إذا أرادوا إلغاؤها في أميركا.



