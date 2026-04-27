كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

قالیباف: نملك أوراق ضغط مؤثرة لم يُستخدم بعد
قالیباف: نملك أوراق ضغط مؤثرة لم يُستخدم بعد

2026-04-27 02:43
أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قالیباف، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تملك أوراق ضغط مؤثرة لم تستخدمها بعد من بينها باب المندب وخطوط نقل النفط، إضافة إلى مضيق هرمز.


وأشار قاليباف عبر حسابه على منصة "إكس" إلى معادلة لأوراق الضغط الاقتصادية بين إيران وأميركا، مبينًا أنه على عكس ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد نفدت أوراق أميركا بينما لا تزال إيران تملك العديد من الأوراق المتاحة.

وأضاف في تدوينته يقول: "إنهم يتحدثون كثيرًا عن أوراقهم"، معددًا أوراق إيران على الشكل التالي: 
‏- مضيق هرمز (تم اللعب بها إلى حد ما).
‏- مضيق باب المندب (لم تُلعب بعد).
‏- خطوط أنابيب النفط (لم تُلعب بعد).

‏أنا بالنسبة لأوراق أميركا فحددها قاليباف على الشكل التالي:
‏- ضخ الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط لإدارة السوق (لعبوا بها)
‏- إدارة الاستهلاك وتقليل الطلب على النفط (لعبوا بها إلى حد ما)
‏- والآن انتظار سلبي لارتفاع الأسعار

‏وختم قاليباف تدوينته على منصة "إكس" بسخرية عن القيود الاقتصادية الأميركية قائلًا: يجب إضافة زيادة الطلب على الطاقة خلال عطلات الصيف في أميركا إلى هذه القائمة، إلا إذا أرادوا إلغاؤها في أميركا.
 

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب محمد باقر قاليباف العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
إيران منذ 11 دقيقة
نائب الرئيس الإيراني: سنردّ بأربعة أضعاف على أي عمل حربي
نائب الرئيس الإيراني: سنردّ بأربعة أضعاف على أي عمل حربي
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعتين
عارف: إيران بعد الحرب ستتحول من دولة خاضعة للعقوبات إلى دولة فارضة لها
عارف: إيران بعد الحرب ستتحول من دولة خاضعة للعقوبات إلى دولة فارضة لها
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
قالیباف: نملك أوراق ضغط مؤثرة لم يُستخدم بعد
قالیباف: نملك أوراق ضغط مؤثرة لم يُستخدم بعد
إيران منذ 11 دقيقة
ترامب يهاجم الناتو: خذلنا.. حلف مخيب للآمال
ترامب يهاجم الناتو: خذلنا.. حلف مخيب للآمال
عربي ودولي منذ 37 دقيقة
منفذ هجوم واشنطن: مسؤولو الإدارة الأميركية أهدافي
منفذ هجوم واشنطن: مسؤولو الإدارة الأميركية أهدافي
عربي ودولي منذ 50 دقيقة
نائب الرئيس الإيراني: سنردّ بأربعة أضعاف على أي عمل حربي
نائب الرئيس الإيراني: سنردّ بأربعة أضعاف على أي عمل حربي
إيران منذ ساعة
