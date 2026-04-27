كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

جيش العدو يقرّ بمصرع أحد جنوده وإصابة آخرين في الطيبة
2026-04-27 03:05
أقرّ جيش العدو "الإسرائيلي" بمصرع أحد جنوده وإصابة 6 آخرين بعضهم بحال الخطر، في هجوم نفذه المقاومة الإسلامية الأحد 26 نيسان/أبريل 2026، في بلدة الطيبة جنوب لبنان.

وفي تفاصيل الحادثة، قالت إذاعة جيش العدو إن دبابة تابعة لسرية مدرعات، تعمل تحت كتيبة 12 من لواء غولاني، تعطّلت في قرية الطيبة في لبنان، وبعد تعطلها نشرت القوة المدرعة جنزيرًا، واضطرت للتعامل مع الدبابة ميدانيًا.

ووفق الإذاعة، "سقطت، حوالي الساعة 9:30 صباحاً، طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها عناصر من حزب الله بالقرب من الدبابة المعطلة لقوات غولاني في محيط القرية، ونتيجة انفجارها قُتل جندي وأُصيب 6 جنود آخرين، 4 منهم إصاباتهم خطيرة، فيما إصابتا الجنديين الآخرين طفيفة ومتوسطة".

وأضافت الإذاعة أنه "تم استدعاء مروحية تابعة لسلاح الجو لإخلاء المصابين من موقع الحادث إلى مستشفى داخل الأراضي "الإسرائيلية". وقد هبطت المروحية داخل الأراضي اللبنانية. وخلال عمليات الإخلاء، أطلق حزب الله طائرتين مسيّرتين مفخختين إضافيتين باتجاه قوات الإنقاذ".

وزعمت الإذاعة أن القوات "الإسرائيلية" "نجحت في اعتراض إحدى المسيّرتين، بينما سقطت الأخرى بالقرب من مروحية الإخلاء التابعة لسلاح الجو أثناء إجلاء المصابين من المكان، وعلى بُعد أمتار قليلة من المروحية".
 

المقاومة الإسلامية الجيش الاسرائيلي العصف المأكول
