كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

تقرير: بفعل الصواريخ الإيرانية.. أضرار بمليارات الدولارات لقواعد أميركية في الخليج
تقرير: بفعل الصواريخ الإيرانية.. أضرار بمليارات الدولارات لقواعد أميركية في الخليج

2026-04-27 10:14
كشفت شبكة "إن بي سي" أن إيران تسببت في أضرار بمليارات الدولارات للأصول والقواعد العسكرية الأميركية في منطقة الخليج.

وقال ستة أشخاص مطلعين على الأضرار للشبكة إن المدرجات وأنظمة الرادار المتطورة وعشرات الطائرات والمستودعات ومقرات القيادة وحظائر الطائرات والبنية التحتية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية تعرضت لضربات إيرانية، في دمار يمتد عبر عدة دول في الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر أن تكلفة الإصلاحات قد تصل إلى 5 مليارات دولار، دون احتساب إصلاحات أنظمة الرادار والأسلحة والطائرات والمعدات الأخرى التي تعطلت أو أصبحت غير قابلة للإنقاذ.

هذا وشملت المواقع المتضررة قاعدة كامب بوهرينج في الكويت، حيث حدثت أضرار أولية بطائرة إيرانية من طراز إف-5 خلال الأيام الأولى من الحرب، وقاعدتي الظفرة والرويس في الإمارات، بالإضافة إلى قاعدة الأمير سلطان في السعودية، وقاعدة الموفق سلطي في الأردن، ومخازن وموانئ كويتية.

كما تعرض المبنى الرئيسي للبحرية الأميركية في البحرين لأضرار واسعة، حيث قد تصل تكلفة إصلاح مقر الأسطول الخامس وحده إلى 200 مليون دولار، إلى جانب تضرر نظامي دفاع جوي على الأقل.

وكشف تقييم خارجي لمعهد المؤسسة الأميركية أن القوات الإيرانية ضربت أيضًا قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، ومدرجًا في قاعدة العديد الجوية في قطر، ومنشأة لتخزين الذخيرة في شمال العراق.

