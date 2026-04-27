كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
عين على العدو

إلغاء احتفالات
عين على العدو

إلغاء احتفالات "ميرون" خشية من صواريخ حزب الله

2026-04-27 10:18
اعترفت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الاثنين (27 نيسان/ أبريل 2026)، بأنّ أحداث ليلة أمس الأحد على الحدود الشمالية مع لبنان لا تزال تؤثّر على روتين حياة "الإسرائيليين".

إلغاء احتفالات "ميرون"

وفي مؤشّر على حجم التهديد الذي تشكّله عمليات حزب الله، ذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية" أنّ السلطات أعلنت رسميًا إلغاء الاحتفالات التقليدية في منطقة "ميرون"، خشية استهداف التجمّعات برشقات صاروخية من لبنان، وتخوّفًا من وقوع "حدث متعدّد الإصابات".

 وأشار الإعلام "الإسرائيلي" إلى أنّ هذا القرار يدلّ على تفاقم الشعور بانعدام الأمان في المنطقة وعلى صعوبة السلطات في الحفاظ على روتين الحياة.

بدورها، أقرّت صحيفة معاريف "الإسرائيلية" بانقلاب الوضع الحالي، إذ يشنّ حزب الله هجمات على قوات "الجيش" من الفجر حتى المساء، ليجد الجيش نفسه في موقف لا يستطيع فيه المبادرة بالهجوم.

هذا وحذّرت الصحيفة من أنّ "هذا الوضع لن يطول"، مشيرةً إلى "التحدّي الذي يشكّله حزب الله للقوات الإسرائيلية"، وسط "مخاوف من تجاوز هذا التصعيد لحدوده بما يعجز الرأي العامّ "الإسرائيلي" عن احتواء هذا الوضع العبثي".

حزب الله المستوطنات الشمالية العصف المأكول
عين على العدو منذ ساعة
إلغاء احتفالات
إلغاء احتفالات "ميرون" خشية من صواريخ حزب الله
عين على العدو منذ ساعة
جيش العدو يقرّ بمصرع أحد جنوده وإصابة آخرين في الطيبة
عين على العدو منذ 8 ساعات
بالفيديو| مشاهد من نقل جرحى العدو من جنوب لبنان إلى مستشفى رمبام في حيفا
عين على العدو منذ 11 ساعة
إلغاء احتفالات
إلغاء احتفالات "ميرون" خشية من صواريخ حزب الله
عين على العدو منذ ساعة
جيش العدو يقرّ بمصرع أحد جنوده وإصابة آخرين في الطيبة
عين على العدو منذ 8 ساعات
مشاهد من عملية استهداف آلية "هامفي" للعدو في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة
لبنان منذ 11 ساعة
مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية دبّابة للعدو في بيت ليف بمحلّقة انقضاضية
لبنان منذ 11 ساعة
