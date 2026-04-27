اعترفت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الاثنين (27 نيسان/ أبريل 2026)، بأنّ أحداث ليلة أمس الأحد على الحدود الشمالية مع لبنان لا تزال تؤثّر على روتين حياة "الإسرائيليين".

إلغاء احتفالات "ميرون"

وفي مؤشّر على حجم التهديد الذي تشكّله عمليات حزب الله، ذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية" أنّ السلطات أعلنت رسميًا إلغاء الاحتفالات التقليدية في منطقة "ميرون"، خشية استهداف التجمّعات برشقات صاروخية من لبنان، وتخوّفًا من وقوع "حدث متعدّد الإصابات".

وأشار الإعلام "الإسرائيلي" إلى أنّ هذا القرار يدلّ على تفاقم الشعور بانعدام الأمان في المنطقة وعلى صعوبة السلطات في الحفاظ على روتين الحياة.

بدورها، أقرّت صحيفة معاريف "الإسرائيلية" بانقلاب الوضع الحالي، إذ يشنّ حزب الله هجمات على قوات "الجيش" من الفجر حتى المساء، ليجد الجيش نفسه في موقف لا يستطيع فيه المبادرة بالهجوم.

هذا وحذّرت الصحيفة من أنّ "هذا الوضع لن يطول"، مشيرةً إلى "التحدّي الذي يشكّله حزب الله للقوات الإسرائيلية"، وسط "مخاوف من تجاوز هذا التصعيد لحدوده بما يعجز الرأي العامّ "الإسرائيلي" عن احتواء هذا الوضع العبثي".

الكلمات المفتاحية