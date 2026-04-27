كتب موقع مجلة "بوليتيكو" الإخباري التحليلي، اليوم الاثنين (27 نيسان/ أبريل 2026)، أن الحرب الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تحولت إلى كابوس يطارد الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، قال مسؤولون أوروبيون للموقع المذكور إن دول الاتحاد الأوروبي تشعر بالقلق إزاء إمكانية تحول الحرب الأميركية على إيران، من مجرد صدمة اقتصادية إلى أزمة سياسية تعصف بالقارة العجوز.

وأوضحت هذه المصادر، التي لم تُكشف هويتها: "في خضم ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي، تستعد الحكومات الداعمة للوحدة الأوروبية لأزمة لا تملك حيالها سبيلاً، قد توجه ضربة قاسية إلى التيار السياسي الرئيسي في أوروبا، الذي أصبح أصلاً موهونًا".

بدوره، قال "شيموس بولاند"، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية (وهي هيئة نقابية استشارية للمفوضية الأوروبية)، في مقابلة مع الموقع، إن تكاليف الطاقة، التي تمتد آثارها لتشمل الغذاء والنقل والسكن، هي الأكثر إيلاماً للأسر الأوروبية ذات الدخل المحدود والمتوسط.

ووفق التقرير فإنّه "على المستوى السياسي، تخلق هذه الأزمة بيئة خصبة لانعدام الثقة، ليس فقط في الحكومات الوطنية، بل أيضًا في قدرة المؤسسات الأوروبية على حماية المواطنين من الصدمات الخارجية. ويترتب على ذلك خطر تصاعد الدعم للقوى السياسية الأكثر تحفظًا أو انعزالية".

