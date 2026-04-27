أكد المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس البرلمان الإيراني، عباس غودرزي، أن جميع أركان النظام هم "يد واحدة" في مواجهة العدو، مشددًا على عدم وجود أي خلافات بينهم.

وقال غودرزي إن جميع التيارات السياسية والجماعات وأركان النظام اليوم متحدة "يد واحدة" في مواجهة العدو، مضيفًا: "ليست بيننا أي خلافات، نحن أمة واحدة وهدفنا موحد. وأوجه اشتراكنا تفوق بكثير الخلافات الموجودة".

وتابع قائلًا: دور الشارع (الشعب) أساسي ومهم جدًا، لأنه لا يعزز الساحة فحسب، بل يدعم أيضًا فريق التفاوض والدبلوماسية. ومن ناحية أخرى، يمكن لحضور الشعب أن يؤثر على نتيجة المفاوضات".

