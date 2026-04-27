قالت قناة "سي إن إن" الأميركية في تقرير لها "إن إيران، وبفضل تجارب السنوات الماضية، لا تستسلم بسهولة في الحرب الاقتصادية".

وذكرت القناة أن الحصار البحري الأميركي ضد إيران يضغط على هذا البلد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومع ذلك، إذا كانت أميركا مستعدة لمواصلة حصارها البحري لأشهر، فإن العالم سيتأثر، وسترتفع أسعار الطاقة بشكل حاد؛ بقدر ما تعاني إيران، فإن المقربين من ترامب يدركون أن ترامب أيضًا واقع تحت الضغط، إذ يواجه الرئيس الأميركي رد فعل داخليًّا متصاعدًا إزاء الحرب، واقتراب انتخابات منتصف الولاية المصيرية. وقد تكون طهران حسبت أن ترامب هو من سينكسر أولاً.

