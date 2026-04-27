قال المراسل العسكري في صحيفة "معاريف الإسرائيلية" آفي أشكنازي إن الجيش "الإسرائيلي" بدأ بسحب وتقليص قواته من لبنان، فبينما أعلن رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع أنه "أصدر أوامر للجيش "الإسرائيلي" بمهاجمة أهداف حزب الله في لبنان بقوة"، بدأ الجيش فعليًا في سحب وتقليص قواته في لبنان.

وأضاف: "أول من انسحب كانت الفرقة 162، وهي واحدة من ثلاث فرق مناورة تعمل في لبنان"، مردفًا: "حاليًا تم نقل مقر قيادة الفرقة من الحدود الشمالية وإعادته إلى الجنوب، وخلال الأيام القريبة المقبلة، من المتوقع أن تغادر وحدات إضافية لبنان لتنفيذ مهام في جبهات أخرى".

وأوضح أن "بعض القوات، مثل كتيبتين من اللواء 401، تم نقلها لدعم الفرقة 146 التي تم نشرها كفرقة خط، بينما تحرك لواء المظليين الاحتياطي 226 في قطاع الساحل"، مبينًا أنه "حتى الآن، تُعد الفرقة 36 هي الفرقة المناورة الأساسية في لبنان مع شبه اكتمال في قوامها، حيث تعمل تحت قيادتها قوة المهام الخاصة لواء غولاني، وقوة المهام الخاصة 7، ولواء النيران".

ورأى أن قرار تقليص القوات جاء في أعقاب وقف إطلاق النار والقيود المفروضة على الجيش "الإسرائيلي" بعدم التقدم نحو نهر الليطاني، مشيرًا إلى أن "القوات التي لا تزال تعمل في لبنان تقوم حاليًا بتنفيذ عمليات مداهمة لـ "تطهير" المنطقة حتى الخط الأصفر، بالإضافة إلى تدمير مبانٍ تم تصنيفها على أنها بنى تحتية إرهابية"، بحسب تعبيره.

