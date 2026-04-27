في اليوم الـ٢٠٠ من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق هذا الوقف. وأعلنت مصادر طبية استشهاد ٥ مواطنين وإصابة آخرين في قصف وإطلاق نار "إسرائيلي" على قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش "الإسرائيلي" وسّع سيطرته على المنطقة الممتدة ما بين وادي غزة ودوار الكويت بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

ووفق شهود عيان، فإن الجيش "الإسرائيلي" نقل المكعبات الصفراء بمحاذاة شارع صلاح الدين الذي أصبح المرور عليه خطيرًا .

وأدانت حركة حماس توسيع المنطقة الصفراء، مطالبة مجلس "السلام" بإلزام الاحتلال باتفاقية وقف إطلاق النار.

وفجر اليوم الاثنين قصفت مدفعية الجيش "الإسرائيلي" شرقي مدينة غزة، فضلًا عن نسف منازل ومنشآت في المنطقة الصفراء.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار باتجاه المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

هذا وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار ٨١٣ إضافةً إلى ٢٢٧٨ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من انتشال جثامين ٧٦١ شهيدًا من تحت أنقاض المنازل في القطاع، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٥٨٧ والمصابين ١٧٢٣٨١ .

الكلمات المفتاحية