كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عراقجي في سانت بطرسبورغ: تعزيز التنسيق مع موسكو وبحث تطورات الحرب والمفاوضات
عربي ودولي

عراقجي في سانت بطرسبورغ: تعزيز التنسيق مع موسكو وبحث تطورات الحرب والمفاوضات

2026-04-27 16:16
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله سانت بطرسبورغ في روسيا، إنّ زيارته جاءت بهدف "مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية". 

وأضاف عراقجي أنّ لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين 27 نيسان 2026، يشكّل "فرصة مناسبة للبحث في تطوّرات الحرب ومراجعة آخر المستجدّات"، مؤكّدًا أنّ المشاورات والتنسيق بين البلدين تحظى بأهمية خاصة.

ووصف زيارته لإسلام آباد بـ "الجيدة جدًا"، قائلًا إنها شهدت مشاورات مهمة تمّ خلالها استعراض ما جرى والبحث في الظروف التي يمكن في ظلّها أن تستمر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف: "طرأت تطورات على مسار التفاوض، والنهج الخاطئ والطلب الأميركي الزائد أدى إلى عدم تحقيق الجولة السابقة لأهدافها رغم التقدم الملحوظ".

وأشار إلى أنّ شروط بلاده في المفاوضات بالغة الأهمية، مشدّدًا على ضرورة "أن نستوفي حقوق الشعب الإيراني بعد 40 يومًا من الصمود، وأن نؤمّن مصالح البلاد".

وعن أهمية الحوار بين طهران ومسقط، قال عراقجي إنّ "إيران وسلطنة عُمان دولتان ساحليتان على مضيق هرمز ومن الضروري أن تجريا مشاورات مستمرة خاصة أنّ العبور الآمن في المضيق أصبح قضية عالمية مهمة".

وفي السياق، أشار إلى وجود تقارب كبير في وجهات النظر بين البلدين، لافتًا إلى استمرارية المشاورات على مستوى الخبراء، وفقًا لما اتُّفق عليه في الزيارة.

عراقجي في سانت بطرسبورغ: تعزيز التنسيق مع موسكو وبحث تطورات الحرب والمفاوضات
عراقجي في سانت بطرسبورغ: تعزيز التنسيق مع موسكو وبحث تطورات الحرب والمفاوضات
عراقجي في سانت بطرسبورغ: تعزيز التنسيق مع موسكو وبحث تطورات الحرب والمفاوضات
عراقجي في سانت بطرسبورغ: تعزيز التنسيق مع موسكو وبحث تطورات الحرب والمفاوضات
